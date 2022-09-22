繼與日系休閒服裝品牌合作後，台灣經典的超人氣大同寶寶在推出50多年以來，將首度穿上蘇格蘭裙，與知名蘇格蘭服飾品牌SCOTTISH HOUSE聯名，預計該結合蘇格蘭格紋圖騰，滿滿英倫風的女裝系列在即將開跑的百貨周年慶中將是熱銷搶手。

本次聯名活動打造蘇格蘭格紋大同寶寶雙層觀光巴士，自9／23-10／22將加入台北城市觀光服務的行列，穿著蘇格蘭裙的大同寶寶將定時定點在台北車站迎賓處與遊客互動！雙層英倫風觀光巴士於10／2、10／9、10／16、10／23四個周日出沒。

知名蘇格蘭服飾品牌SCOTTISH HOUSE以經典紅黑格紋及梗犬為品牌象徵，每季推出的蘇格蘭格紋都深受女性消費者喜愛與收藏，為百貨專櫃具代表性的時尚品牌之一。台灣經典家電品牌TATUNG大同，首度與SCOTTISH HOUSE跨界聯名，兩大品牌將大同家電是「生活中的必需品」與蘇格蘭裙是「女性衣櫥中的必備品」完美結合。百貨週年慶滿額贈品在大同「復古元祖USB小風扇」及「馬卡龍色電鍋」上，烙印SCOTTISH HOUSE經典紅黑格紋與梗犬圖騰。