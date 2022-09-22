（10月平日入住大溪笠復威斯汀酒店就送拍照道具組。圖／大溪笠復威斯汀酒店提供） 網美商機持續發燒，許多民眾出門走訪各知名打卡景點時，總是希望拍出令人驚豔的美照，不只留下難忘回憶，也可以在社群媒體上分享吸睛，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店看準網美旅遊的特性，於10月推出「Travel Well玩美假期好拍組」，只要於活動期間入住指定套房，即可獲得獨家限量拍照道具組，更加碼贈送vacanza Vclass微奢輕珠寶支線純銀手鍊，讓旅遊注入新時尚，帶來時髦經濟。大溪笠復威斯汀擁有得天獨厚的環山綠意、南洋度假風格戶外泳池、潔淨純白建築，一直都是眾多網美出遊打卡的熱門景點，酒店為了滿足旅客的期待限量製作「Travel Well玩美假期好拍組」，一次囊括最熱門的多種拍照小道具，包含南洋風亞麻提袋、時尚雜誌筆記本、特色英文報紙、威斯汀沙灘球、雙色氣球、文青桌巾、綠葉人造植物、威斯汀椰子汁兌換券及vacanza純銀手鍊乙組，只要於10月1日至31日平日（周一至周四）入住指定房型（單間套房、水療套房、行政套房、豪華行政套房），即可免費獲得「Travel Well玩美假期好拍組」，每房乙組，限量500組。活動期間還限量加贈超人氣台灣飾品品牌vacanza Vclass微奢輕珠寶支線「排鑽．純銀手鍊」乙組，市價$1250，以925純銀打造包覆14K金，並鑲嵌硬度僅次鑽石的5A鋯石，整體呈現氣質優雅，搭配道具組內各種質感風格小物，不論是到酒店裡的網美池畔或是在客房內的獨立景觀陽台，皆可輕鬆拍出宛如專業攝影的時尚美照，洗版社群平台。