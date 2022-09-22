為滿足下半年度各大公司行號尾牙春酒的需求，天成文旅-華山町餐酒館推出「包場式尾牙春酒專案」，自即日起至2023年2月28日，百匯自助餐每位900元起+10%，平日週一至週四滿40位、假日週五至週日滿50位，即可以包場方式舉辦自助式饗宴，席間3小時精緻餐點無限量供應，咖啡、茶、果汁無限暢飲，免費提供投影設備、音響與麥克風等硬體服務，11月30日前完成訂金支付再享早鳥禮遇3,000毫升Buckskin生啤酒柱免費贈送。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示，小型尾牙春酒的市場詢問度相對踴躍，華山町餐酒館尾牙春酒專案平日達40位即可包場，並提供三種價位滿足不同需求，包場專案整體業績預估可比去年同期約莫成長1-2成。

華山町餐酒館主廚團隊匯聚多道創意特色料理，專案每位900元+10%，菜色包含：清爽前菜「舒肥雞胸凱薩沙拉」，「經典瑪格麗特披薩」配料以牛番茄結合莫札瑞拉起士與九層塔呈現經典的紅、白、綠三種元素，招牌的火山卷則是以創新口味「龍蝦沙拉飛魚卵火山卷」呈現，口感豐富層次多元，而「水牛城辣雞翅」則是使用主廚特製的水牛城辣醬，嘗起來酸辣過癮又帶勁，另外還有「秘製醬烤梅花豬」、「薑黃奶油鮮蔬筆管麵」、「酥炸鮮魚佐塔塔醬」、「義式香料烤蔬菜」、「法式脆薯佐鹹蛋黃美乃滋」等佳餚，湯品的部分則是「奶油南瓜濃湯」，甜點除了有招牌的重乳酪「寶比蛋糕」外，還有「卡比索皇家俄羅斯冰淇淋」可以享用。

【禁止酒駕！未滿18歲禁止飲酒！】