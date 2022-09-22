桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew新球季徵選，超過百人報名，最終決選結果由三名女孩Taco、Mika、沛沛脫穎而出，自19歲參加《蜜蜂少女隊》即受藝人謝霆鋒指導的Taco、競技啦啦隊出身的Mika、超過10年舞蹈經驗的沛沛，三位新人將帶著他們的活力與熱情，與橙客一同為領航猿加油。

今年度決選除自選舞蹈之外，也安排即興舞蹈考驗，三位女孩以亮眼的外型、活力的舞蹈與絕佳的臨場反應，最終獲得評審青睞，成為新一季Pilots Crew團員，啦啦隊總監安妮表示：「Taco、Mika與沛沛，具備甜美、氣質與活力笑容，相當具有表演魅力，相信有他們的加入，將為Pilots Crew注入新的火花。」

自19歲開啟女團培訓之路，在《蜜蜂少女隊》節目中參加霆鋒戰隊的Taco，2020年加入《DD52菱格世代》雪鑽石戰隊，一直以來熱愛表演，更曾舉辦首場個人演唱會。此外，在學期間喜愛籃球的Taco，是班上籃球隊一員，也時常觀賞HBL賽事為南山中學鐵粉，Taco覺得「能將所愛的籃球與表演結合為一，是非常幸運的事情，已迫不及待能一起應援，感受球賽的精采時刻。」

另外兩位則為舞齡超過10年的Mika與沛沛，競技啦啦隊出身的Mika，曾代表台灣出賽ICU世界啦啦隊錦標賽混合第六級，對於表演充滿熱情的她，相當開心能有機會再次擁抱舞台，她也將帶給大家最有活力的演出。自幼開始學舞的沛沛，從民俗舞、現代舞到街舞都難不倒她，曾任藝人舞者，自綜藝節目甚至小巨蛋舞台都能看到她的身影，表演經驗豐富的沛沛說：「期待能透過舞蹈傳遞活力，與橙客們一起熱血應援，迎接每一場勝利。」

今年度Pilots Crew將以打造「韓系女團」為主軸，甜美、氣質與活力是團員們具備的三大特質，於PLG第三季領航猿班機上，將由新成員Taco、Mika與沛沛與原成員小宇、橘子、安安、曉彤、可蕎、油米，一同帶來最有活力的應援與親切的互動，期望帶給橙客們最佳飛行體驗。