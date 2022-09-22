海線地區近年來建案如雨後春筍，不動產買賣案件交易熱絡！因申辦流程橫跨戶政事務所、稅捐稽徵機關與地政事務所等業務，清水地政事務所特推動「超前部署-不動產買賣申辦流程與應備文件圖表」服務；協助民眾事先瞭解不動產買賣案件申辦流程及實價登錄等應備文件，儘速完成登記與實價登錄即時揭露。

地政局指出，中央去年7月土地登記規則修正，增訂線上聲明表真意機制，並推動不動產移轉一站式服務免附紙本稅單，民眾申辦買賣登記可透過「地方稅網路申報作業入口網」線上申報土地增值稅或契稅，完稅後再向地政事務所申辦不動產買賣過戶等移轉登記程序。

地政局表示，由地所審查人員查詢繳稅情況，民眾即可免附土地增值稅或契稅紙本稅單。另辦理買賣不動產登記應同時申報實價登錄，經地所檢視申報內容無誤後，定期揭露提供各界即時不動產市場交易行情，提升市場價格資訊透明度。

清水地政事務所製作跨機關不動產買賣申辧流程與應備文件圖表，整合清水區戶政事務所與地方稅務局沙鹿分局流程及應備文件，民眾透過圖表方式可輕鬆瞭解及預先準備實價登錄與產權登記應備文件，維護民眾財產權益，節省奔波各機關諮詢時間，讓買賣雙方透過實價登錄資訊即時揭露，充分掌握不動產市場價格，減少交易糾紛。

清水地政事務所主任吳志偉表示，目前全國並無整合不動產買賣登記案件、線上聲明、實價登錄申報、網路報稅不動產移轉一站式服務免附紙本稅單服務等文宣或圖表，清水地所彙整「超前部署-不動產買賣申辦流程與應備文件圖表」，便利民眾快速瞭解相關流程，減少行政機關同仁重複說明，歡迎各界踴躍索取。