澎湃新聞22日報導，浙江是大陸「共同富裕」示範區，為加快形成以中等收入農民群體為主體的橄欖型農村社會結構，浙江省委農村工作領導小組辦公室日前印發《推進農民農村「擴中」「提低」工作方案》，聚焦農民工資性收入持續增加、經營淨收入高效增長、財產性收入加快補短、轉移性收入更好普惠、優質公共服務均實施「十大行動計畫」，力爭到2025年農村家庭年可支配收入10萬元（人民幣，下同，約合新台幣43.5元）至50萬元群體的比例達到80％，20萬元至60萬元群體的比例達到40％。

《方案》將農民群體細分為新型農業經營主體、鄉村新業態從業人員、農村藍領工匠、職業技能農民、進城農民工和低收入農戶六類，分類施策。

對新型農業經營主體、鄉村新業態從業人員、農村藍領工匠等「擴中」群體，實施高素質農民培育引領創業計畫、千萬農民培訓賦能促進就業計畫，到2025年培育農創客10萬名，輻射帶動農民100萬名，建成青創農場2200家；招引20萬名以上「新鄉賢」參與家鄉建設，新增投資額1000萬以上「新鄉賢助力共同富裕示範區」建設專案2000個以上。加大種養殖業職業技能和創意農業、鄉村旅遊、電子商務等新業態培訓力度，提升農民轉移就業能力。

「提低」方面，實施低收入農戶一戶一策集成幫扶計畫、山區26縣強縣富民計畫。開發鄉村公益性崗位，探索發展勞務合作社，建立重大專案吸納就業機制，確保有勞動能力的低收入農戶家庭至少1人就業。結合企業用工需求和自身特性開展就業技能「功能表式」培訓，增強低收入農戶就業能力。支持山區26縣發展「一縣一業」，每縣打造1個以上特色農產品區域公用品牌，加強消費幫扶和特色農產品產銷對接；推進「飛地經濟」，確保每縣有1個以上的產業飛地；支持推進農旅融合，每縣打造1個以上的特色農旅融合項目。

根據《方案》，浙江還將通過農業全產業鏈培育、農村集體經濟改革、農民農村產權啟動促富、未來鄉村建設等增強鄉村振興內生動力。如加快推動小農戶與現代農業發展銜接，創建提升15個大陸國家級、100個省級農業產業融合發展示範園區；佈局建設100條10億級以上的農業全產業鏈，吸納創業就業。加快推進土地連片流轉、農業規模集約經營，實現農民土地流轉租金、股金收入100億元。深化村集體經營性資產股份合作制改革，實現全省農民股金分紅150億元以上。

根據今年推出的《浙江省「擴中」「提低」行動方案》，浙江將通過促就業、啟動力、拓管道、優分配、強能力、重幫扶、減負擔等，同時聚焦技術工人、科研人員、中小企業主和個體工商戶、大專院校畢業生、高素質農民、新就業形態從業人員、進城農民工、低收入農戶、困難群體九類重點人群部署更具針對性和操作性的政策舉措，到2025年率先基本形成以中等收入群體為主體的橄欖型社會結構，家庭年可支配收入10萬元至50萬元群體的比例達到80％、20萬元至60萬元群體的比例達到45％。