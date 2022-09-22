民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控博士論文涉抄襲，被綠營群起圍攻。媒體人周玉蔻今（22）日發文，稱網紅「四叉貓」劉宇揭發高虹安從師大跳上台大的「祕密」，竟然是去補習班背考古題，說人家灌水結果自己是填鴨。國民黨台北市議員徐巧芯看不下去反擊，綠營及其側翼竟從打抄襲失敗改成打補習，已經徹底失心瘋，她更透露自己也曾補過習，「我有罪！」

徐巧芯在臉書發文，將周玉蔻臉書文章截圖，痛批綠營及其側翼已經徹底失心瘋，竟然從打抄襲失敗改成打補習，「簡直繼滴血認親後最大笑話，確實是『太神了』！」

徐巧芯強調，她先自首公布自己的「祕密」：

1、我大學指考上師大東亞系，是轉學到政大政治系的，我有罪！

2、我準備高中學測的時候有去補習，準備轉學考的時候有去補習，考研究所的時候，我也補習了，我有罪！

3、從小到大我都在補習，國小補英文，國中、高中補數學，就是一個周玉蔻口中的「填鴨機器」，甚至大學的考試如果有考古題，也會在考前背答案，我有罪！

4、我研究所唸了兩個都沒有畢業，現在還不要臉的繼續唸書，我有罪！

對此，徐巧芯直言：「我有罪、我們有罪，補習的人對民進黨側翼來說都是社會敗類，最神的老蔻快把我們都起底，通通抓起來！」徐更在文末特別標籤「選舉選瘋了」、「這人是陳時中垂簾聽政的地下太后」、「投給陳時中就是支持周玉蔻」。