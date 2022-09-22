距離年底選戰越來越近，首都戰況受外界矚目，民進黨台北市長參選人陳時中因疫苗採購爭議備受批評，資深媒體人周玉蔻為此大戰慈濟嗆說「中共自己人」，遭民進黨切割，但陳時中仍不斷接受其專訪，還被爆出2020年底至今年9月初，陳時中已上周玉蔻專訪高達12次，兩人關係引人猜想。對此，資深媒體人黃光芹於網路節目直言，若陳時中當選台北市長，周玉蔻將成「背後靈」，一通電話就能上廣播、電視節目。

黃光芹分析，周玉蔻頻繁專訪陳時中目的是證明自己與政壇當紅者人物交好，是媒體屆的第1名，奇怪地是陳時中卻不斷埋單，她甚至質疑背後是否有標案關係，要利用節目當平台，「我是假設啦，如果像其他部會或台電、中油，曾經有給過她標案，那她三不五時訪問你是應該的，看你給多少，反正我防疫也要宣導。」

黃光芹表示，民進黨在周玉蔻怒嗆慈濟「中共自己人」後急欲與其切割，憂心危及到宗教票，陳時中事發後也稱「那是她講的」，隨後卻再次接受周玉蔻專訪，此情況和和過去宣導防疫的背景相差甚遠。據陳時中競選團隊幕僚說法，周玉蔻專訪不在當日規畫中，但陳自己答應要去，大家都拉不住，「你選票太多了嗎？」

黃光芹認為，當前周玉蔻言論已被外界認為危及綠營選情，但陳時中仍現身周玉蔻專訪，恰好讓周玉蔻證明2人關係沒有變壞，民進黨還是奉她為座上賓，當下的潛台詞就是「你有要跟我切割嗎？我罵慈濟罵得不對嗎？你還是來了嘛」。

她直言，假設陳時中與周玉蔻的良好關係，一直延續到選上台北市長後，旁邊都有周玉蔻當背後靈，三不五時都有對方的存在，「她一個電話，陳時中市長就到她的廣播、電視。」要是4年、8年都這樣還得了。

最後，她認為，選舉還剩2個多月，以周玉蔻個性，陳時中不會想招惹周玉蔻，「我要是陳時中，如果在可控範圍內能不去嗎？她都已經開殺到這種地步了，前面還曾經揚言要放火燒民進黨中央黨部，雖然周玉蔻不會真放火，但她一腥風血雨起來，什麼事都幹得出來。」直言民進黨尾大不掉，無法和周玉蔻撇清關係。