組團禁令最快10月13日解除，雄獅旅遊表示，目前出境團體旅遊商品皆籌備完成，將主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等熱門旅遊商品；雄獅旅遊開始積極整備出境旅遊人力，盤點相關資源，做好準備迎接出境旅遊開啟的那一天。

雄獅自由行商品也已上架販售，推薦「德國慕尼黑首航機加酒7日」及「義大利米蘭機加酒10天」，搭乘長榮航空班機直飛，加碼贈送機場至飯店來回接駁，以及慕尼黑或米蘭一日遊行程，每人最低價42900元起；日本自由行商品則可藉由雄獅旅遊東京公司提供「受付濟證＋1千萬防疫保險」包套服務，旅客再由自行處理電子簽證即可。

訂房網AsiaYo針對會員進行調查，後疫情時代（返國政策調整為0＋7之後）台灣旅客最想去的亞洲國家，前三名依序為：日本、韓國、泰國。AsiaYo也針對此三大亞洲熱門國家進行嶄新的海外佈局，在日韓泰發展獨特的旅宿物件，掌握獨家的資源與優勢，面對龐大的海外旅遊市場將開啟新的藍海。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，這幾年的疫情改變了許多事，尤其旅遊市場在後疫情時代一定會有極大的變化。估計在開放初期會以自由行取代傳統大型團體旅遊，而民宿不像傳統的飯店同時同地聚集大量旅客，是分散在各獨立的建物中，並以少量多點的方式分散群聚風險，將會是旅客安心旅遊的優先選擇。

鄭兆剛表示，有信心2023年一定能夠超越2019年疫情前，並在海外旅遊市場的業績至少成長50％，為此我們已經做好充足的準備，初步將以東北亞的日本韓國及東南亞的泰國為發展核心，依照旅客的需求趨勢，開發許多嶄新的獨家房源，並以科技資源優化我們的客服品質，提供中、英、粵、日、韓、泰六國語言真人客服，打破語言上的隔閡，不斷超越許多傳統旅遊業的限制，讓旅客暢通亞洲，溝通零障礙、入住免擔心。