雖說做人要謙虛，不可太驕傲自負，但認識自己的優點，並將其發揚光大，也是相當重要的一件事。《搜狐網》運勢專欄分享12生肖最大的優點，其中生肖屬鼠者在學習方面特別有天賦、屬龍者第六感相當出眾、屬蛇者懂得分析局勢、屬雞者十分善解人意。

【生肖鼠】

生肖鼠熱愛思考、鑽研，在學習方面相當有天賦，不僅學東西很快，還能抓住事物的發展規律，因此他們大多能達成自己的目標，過上理想的生活。

【生肖牛】

生肖牛做事仔細，但在大局面前他們反而不計較得失，如果你覺得自己占到他們的便宜，那他們絕對是故意的，因為他們正在算計更遠大的計劃。運籌帷幄使生肖牛在事業上總是略勝一籌，步步高升。

【生肖虎】

生肖虎勇於承擔責任，因此在職場上容易脫穎而出，不僅得到大家的信任，還能被主管提拔擔任要職。生肖虎不願意當個普通人，自然喜歡當官，展現領導才能。

【生肖兔】

生肖兔隨機應變的能力十分出眾，再加上他們姣好的外貌、溫和的態度，堪稱完美。如此優秀的生肖兔雖然在職場上並沒有特別突出，但在戀愛時體現了諸多的優勢，因此他們多能擁有不錯的姻緣。

【生肖龍】龍

生肖龍在預知未來方面非常厲害，他們的第六感很強，當別人還在一頭霧水時，他們早已分析完事情的可能走向，並做出最有利的選擇，這樣的遠見卓識讓人相當佩服。

【生肖蛇】

生肖蛇擅長分析局勢，懂得見風使舵，因此到哪都不吃虧。生肖蛇就像年長的智者，遇到事情沉得住氣，還有著周詳的思考能力，當別人無計可施時，他們總能想到解決辦法，可說是高智商人才。

【生肖馬】

生肖馬熱情開朗、大氣主動，且擅長社交，很會活絡氣氛，不僅給他人留下很好的印象，還能成為大眾矚目的焦點，在拓展人脈方面有很大的優勢。

【生肖羊】

生肖羊擅長運用精密的思考能力，來布局自己的人生，他們每一步都走得很謹慎，再加上他們懂得堅持，願意去做那些別人做不了的事，因此他們多能成大事。

【生肖猴】

生肖猴古靈精怪，機智聰敏，也很擅長活躍氣氛，有他們在的地方就不會無聊，此外他們有著非常好的心態，就算天塌下來也不會愁眉苦臉，總是積極樂觀面對每一天。

【生肖雞】

善解人意的生肖雞是許多人吐露情感的垃圾桶，他們情商高，且能洞察人心，因此經常擔任傾聽者，把肩膀借給別人靠，在交際方面也相當遊刃有餘。

【生肖狗】

願意為別人付出的生肖狗，是非常值得信賴的朋友、員工，他們也懂得謹慎選擇需要忠於的人，因此在尋找合作夥伴時，他們總能找到和自己志趣相投的人一起打拚，實現自己的理想。

【生肖豬】

生肖豬的豁達寬容和好心態，讓他們的生活更加幸福快樂，自然吸引了不少好人緣。或許生肖豬看起來傻傻的，但他們只是不愛計較罷了，實際上他們很擅長扮豬吃老虎，要是隨便踩他們的底線，後果可不堪設想。