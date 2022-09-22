晶心科(6533)傳捷報，最新宣布AndesCore系列中的64位元多核處理器AX45MP以及64位元向量處理器NX27V，各自架構在以AXI為基礎的AE350平台，可支援英特爾FPGA裝置的矽前置(Pre-silicon)開發工具。

晶心科最新揭示對英特爾Pathfinder for RISC-V的矽前開發平台的貢獻。晶心科將其廣受歡迎的64位元超純量多核心處理器IP AX45MP以及64位元向量處理器核心(最高可達512位元向量長度) NX27V，分別和以AXI為基礎的AE350平台預先整合完畢，並可在英特爾Stratix 10 GX FPGA裝置的開發工具中執行。

本次晶心科有兩大系列獲英特爾青睞，晶心科董事長暨執行長林志明表示，在晶心科IP產品系列中，這兩個廣受業界歡迎的RISC-V CPU核心，滿足了許多高階應用的需求，例如資料中心的AI加速器、企業級儲存設備、5G網路，以及擴增實境/虛擬實境等等，這兩個處理器核心IP可以在英特爾Stratix 10 GX FPGA開發工具組中執行。SoC設計團隊可以啟動Linux操作系統或將他們設計的關鍵計算核心程式下載到FPGA板上，以便在Tape out之前，快速熟悉AX45MP 和NX27V的優勢。晶心科技很榮幸能夠在英特爾育成及顛覆性創新團隊所倡議的簡化開發流程平台做出貢獻，能夠讓客戶更方便於利用最先進的英特爾晶圓代工服務。

英特爾RISC-V Ventures總經理Vijay Krishnan表示。藉由晶心科在英特爾Pathfinder上啟用他們的IP，SoC設計人員可以在完成 RISC-V設計之前輕鬆的運行有關的軟體程式，另外，英特爾致力於通過一致、開放和基於標準的方法來加速RISC-V的採用率。