台北君悅酒店慶祝開幕32週年，宣布一系列消費優惠，主題住房首推「歡慶台北君悅週年」專案，9月30日前入住，升等101景觀客房，每晚3988元＋15.5％起，週六加價693元，享翌日凱菲屋豐盛自助早餐兩客、加碼贈4吋「好事花生」蛋糕外帶，可累積凱悅天地會員點數及房晚。

餐飲方面，館內凱菲屋、彩日本料理、雲錦中餐廳、漂亮廣式海鮮餐廳、Ziga Zaga 義大利餐廳、寶艾西餐廳、歡飲廊限時十天推出超狂餐飲刮刮樂，凡餐飲實際消費滿3200元即贈刮刮樂一張，最大獎由台北君悅招待一桌免單！還有現金折抵3200元、2022元、921元獎項，或抽Baguette禮品烘焙坊美式咖啡買1送1或君悅臻選常溫麵禮2盒499元好禮二選一，活動至 9月30日，將送出總價值32萬獎項。

台北君悅總經理陳隆慶表示：迎接32周年到來，我們從第二季開始，與團隊一起完成許多重要專案的里程碑，逐步的重新建構品牌在國旅市場中的聲量與定位，亦積極的與各界結盟，從英國笑笑羊主題房、世界上最小的廚師Le Petit Chef、蝌蚪老師的藏寶箱住房至首度推出的常溫牛肉麵禮盒、7-11餐飲跨界合作、全亞洲獨賣哈利波特聯名商品，以及現正與北投大地酒店的住宿聯賣方案，不僅有效拓及新客群與詢問好評，也乘勝將館內最具優勢的餐飲及住宿服務，與消費者建立更忠實緊密的互動連結。

感謝軍警醫護人員的付出，台北君悅在9月底前，相關人員出示工作證件即享凱菲屋或彩日本料理自助餐全餐期75折。住房則推出「軍警醫護禮遇」專案，10月30日前官網預訂標準房價專案，週一至週四入住享當日房價8折，加贈嘉賓軒禮遇(含當晚Happy Hour及翌日凱菲屋早餐)，每房至多兩位，凱悅天地會員住宿期間同步享全館餐飲消費 85折。

台北君悅表示，11月15日前免費註冊成為凱悅天地會員，12月20日前於全球1100多間凱悅集團酒店連續入住兩晚以上，即可獲得雙倍點數積分；另有超過65間度假村參與會員回饋活動，享雙倍累計房晚優惠。