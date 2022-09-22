林佳龍坦言，剛要上去時心跳得很快，所幸昨晚就已經做好功課，有先想好怎麼爬。（李奇叡攝）

林佳龍（右）表示，自己有秉持「三點不動一點動」的技巧，因此今天表現不錯。（李奇叡攝）

林佳龍高呼「台灣攀岩，前進奧運」口號。（李奇叡攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今天一早前往位於中和的「原岩攀岩館」體驗攀岩，立委江永昌、競選總部發言人何博文、李坤城、議員參選人張志豪、張嘉玲、黃淑君也到場，並穿上齊全裝備一同體驗，林佳龍拋出體育政見，承諾未來會將攀岩納入重點培訓項目，建立奧運選手培訓中心，也希望進一步推廣到全國，鼓勵大家體驗攀岩。

林佳龍今早造訪中和室內攀岩館，並在教練指導下實地體驗，他坦言，剛要上去時心跳得很快，所幸昨晚就已經做好功課，有先想好怎麼爬，也秉持「三點不動一點動」的技巧，因此今天表現不錯，教練也給了他99分的高評分。

中華民國山岳協會理事長黃楩楠、副理事長莊嘉仁也到場交流攀岩推廣，莊嘉仁說，攀岩已經進入亞運、奧運，但台灣目前只有山岳協會主辦的全國賽，有點可惜，希望能把攀岩推廣到全國運動會。

黃楩楠則說，政府可以推動學校設立攀岩牆，讓小孩從小體驗攀岩。林佳龍認為，這確實適合推動，而室內攀岩場的部分他也會跟教育部體育署協調，全力支持。

林佳龍表示，攀岩已是奧運項目，台灣有很多攀岩高手，前進奧運不是夢。他承諾，當選後將設立運動局，將攀岩納入重點培訓項目，在新北設立奧運選手培訓中心，讓教練跟選手得到好的資源，培養金牌選手，未來新北市也能擴大舉辦攀岩競賽「以賽代訓」，進一步推動台灣選手和國際選手的交流。

除了培育人才，林佳龍也希望推廣並鼓勵國人體驗攀岩，他表示，室內攀岩場可以做為休閒、專業選手的訓練場地，戶外部分新北市則有北台灣最好的三大岩場，像是新北市貢寮區的龍洞，大家都知道是潛水的地方，但是事實也是一個戶外攀岩非常好的場所，具有國際休閒觀光及運動價值。

林佳龍高呼「台灣攀岩，前進奧運」口號，並強調，台灣有不少攀岩愛好者，民間也投入許多資源，但經營攀岩館不容易，政府應給予更多支持並擬定政策，系統性地栽培選手跟教練，中央、地方也應攜手合作，相信台灣未來會出現奧運金牌選手。