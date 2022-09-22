美國聯準會決議升息3碼，央行也將在今（22日）下午召開理監事會討論是否要升息，對此，行政院發言人羅秉成表示，央行有所決定都要予以尊重，各部會也會預作準備。

羅秉成今（22日）主持行政院會後記者會，媒體詢問關於央行是否升息及相關配套措施，羅秉成回應，為了因應國內外局勢，央行都會做各種準備，若國外情勢發展，央行有所決定都要予以尊重，若決定對相關情勢有影響衝擊，各部會都會預做準備相應的作為。