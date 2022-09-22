民眾黨新竹市長參選人高虹安近日被質疑涉及論文爭議，其嘲諷前新竹市長林智堅「中華大學夜間部」學歷，引起強烈討論，此後中華大學也回應，並強調該校在薪資還有升學考試分數的CP值位居公私校第一。私校工會理事長尤榮輝認為，「算法有點奇葩加阿Q」，學校對外提出這樣的說法並不合適，「一所大學的價值是能像商品或店家一樣用CP值來衡量嗎？」

高虹安在21日對外數度道歉之後，中華大學也以聲明稿表達校方接受道歉，不過文內一段「根據本校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，4年來都排名第一」，引來大批網友嘲諷。

依照中華大學資訊工程系資料探勘實驗室說明，學校CP值是採取去年大學考試入學分發委員會的各校指考分數，比對104人力銀行的「系友薪資行情」統計，並將指考分數採用最低錄取分數除以採計科目加權總計，將平均薪資及平均分數正規化，以薪資百分比排名減去分數百分比排名之後，算出CP值。

尤榮輝表示，CP值是「性價比」的俗稱，是「性能對於價格或成本的比值」，一般來說有更高性價比的產品更值得擁有，但中華大學用CP值來衡量大學價值，至少有二個問題。

尤榮輝指出，第一個問題是「一所大學的價值是能像商品或店家一樣用CP值來衡量嗎？」第二個問題則是CP值是「效能」與「投入成本」的比值，大學生的「效能」適宜用畢業後的薪資作為參數嗎？又「投入成本」適宜用「指考分數」作為參數嗎？為什麼不是用學生投入就讀4年的金錢成本？

尤榮輝說，用畢業生薪資來衡量大學價值顯示中華大學著重職業訓練成效，無視畢業生對社會無法用金錢衡量的影響和貢獻，是自我貶損，也低估了社會對大學教育的期待。

尤榮輝提到，可以理解中華大學自創大學CP值算法，是為了引導考生就讀該校，可以說是一種招生的話術，「算法有點奇葩加阿Q」，高CP值也同時透露中華大學指考錄取分數不高，也可解讀為該校競爭力較落後，不受考生青睞，這種自曝其短的招生策略反而不利招生。