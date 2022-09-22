嘉義縣長翁章梁更當場喊出，只要消費金額破1億，就抽價值500萬的輕豪宅。（呂妍庭攝）

今商圈購物節活動開跑記者會上，請來辣妹熱舞炒熱氣氛。（呂妍庭攝）

今商圈購物節活動開跑記者會上，各商圈店家搬出美食、伴手禮擺攤宣傳。（呂妍庭攝）

為振興商圈經濟，嘉義縣首次舉辦商圈購物節活動，自10月1日至31日止，只要在嘉縣9大商圈及觀光工廠會員，多達近700家店單筆消費滿300元，就可以兌換1張摸彩券，縣府除祭出70多項抽獎品，嘉義縣長翁章梁更當場喊出，只要消費金額破1億，就抽價值500萬的輕豪宅。

嘉義縣10月有多場活動，包括10月1日至10月3日第16屆台灣國際農業機械暨資材展、10月8日至10月13日111年全民運動會，以及睽違18年的2022國慶焰火，翁章梁說，為延長遊客在嘉義停留時間、鼓勵消費，特別配合3大活動，結合縣內各商圈及觀光工廠，共同舉辦為期1個月的商圈購物節活動，已準備60萬張抽獎券供民眾滿額兌換，有機會抽豪宅、電動車及多項3C產品。

加碼抽的輕豪宅是之前縣府振興活動首獎，因得獎者發票找不到，經與建商取得共識，又保留給縣府，翁章梁今也特別感謝清景麟建築團隊與泰嘉開發，捐贈市價500萬元一戶兩房高鐵輕豪宅作為購物節最大獎。

嘉義縣從過去只有1個商圈組織，短短3年內增加到9個商圈組織及1個觀光工廠組織，翁章梁說，透過串聯整合商圈及觀光工廠辦購物節，希望能擴大行銷效益，也讓業者間彼此合作、相互競爭。

嘉義縣目前有朴子文化商圈、朴子魅力商圈、太子商圈、新港商圈、布袋商圈、太平商圈、大林商圈、民雄商圈、大嘉義觀光工廠以及成立籌備中的東石商圈，配合購物節活動，各商圈也將祭出優惠活動。