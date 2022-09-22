每每發生重大社會事件，受害家屬的處境都令人心痛，國民黨立委李貴敏卻發現，法扶基金會去年協助被害人的件數，竟連全部的15％都不到。李貴敏批評，被害人保護工作也毫無進展，在整個社會制度扭曲之下，被害人及家屬變成了弱勢中的弱勢。讓人心裡格外沉痛。

李貴敏指出，包括司改會等民間社團都同意，一定要有預算、資源是真的去保障被害人。但事實上，財團法人法扶基金會去年法律扶助案件2萬6千件，結果只有3千8百多件是用在被害人身上，比例連百分之15都不到。

李貴敏表示，從2018年開始，法扶協助被害人案件比例就從沒有高過15％，甚至2020年還往下掉到13.88％。換言之，政府預算分配與執行的扭曲，讓被害人變得更為弱勢。

李貴敏質疑，司法人權長期專注在確保犯罪嫌疑人的權利，但與此同時，被害人還有家屬所受到傷害又要怎樣撫平？連法扶這種政府撥公務預算的協助，85％案件都在幫助被告，被害人與家屬能服氣嗎？結果，政府看起來只關心被告人權，卻忽略被害者的人權；與「事實正義」背道而馳。本末倒置、畫錯重點，民眾對司法正義自然無感。

李貴敏認為，對於被害人，我們有責任撫平他的傷痛，還被害人公道。但除此之外，還要確保未來盡可能減少類似不幸的事件發生。但官員在國會總是表現漫不經心態度，不管衛福部還是其他部會，對於社會安全網怎麼樣建置，如何修補，甚至司法精神病院的建置與落實，總是推來推去、毫不在乎，也沒有放在眼裡。

李貴敏呼籲，被害人保護不該有任何政黨色彩，甚至很多層面都應該是基本人權的一部分，希望在大家共同努力之下，讓被害人的保護，最起碼能夠跨出第一步。