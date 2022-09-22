JKF女郎艾妃因擁有甜美臉蛋與超兇猛的I罩杯身材，加上經常在社群媒體上大方曬出私下火辣穿搭及騎著重機跑山的畫面，使她因此獲得「重機女神」，IG吸引超過17萬人追蹤。而近日再度更新近況的她，除了曬出前往小琉球旅遊時的比基尼辣照外，還意外曝光「亮點照」令網友大噴鼻血。

近期與一群好友前往小琉球渡假的艾妃，昨（21）日再度曬出去海邊玩水時的短片，影片中只見她穿著一件白色泳裝對著鏡頭自拍，而泳裝胸口低胸又挖空的性感設計，使她由下往上自拍時，飽滿的雙峰及性感的事業線立刻炸出，令網友看得臉紅心跳，其中一張背影照更因拍攝的角度，讓人誤以為沒穿，網友看了紛紛留言：「太好看了，好喜歡」、「羨慕同行的人」、「人美麗背後的風景根本不重要，雖然風景也是很美就是了」、「女神」。

事實上，艾妃在2天前便曾曬出同款泳裝辣照，當時的她站在海邊側身仰起頭享受著夕陽的照射及迎來的海風，而泳裝似乎太過小件，此她飽滿的雙峰弧線因此露出一大片，同樣電暈一票網友。

另外，艾妃在前往小琉球旅遊前也曾再度曬出騎重機跑山的辣照，當時她只穿著一件輕薄的外套搭配性感小背心與牛仔短褲，但小背心裡她疑似什麼都沒穿，使性感部位意外走光，令網友忍不住暴動直呼「有亮（兩）點」、「明亮兩點」、「太亮了啦，調暗一點」、「晚上這樣穿出門很危險的內」、「車頭燈的燈蕊，很亮哦」。