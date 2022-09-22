年底九合一選戰將至，外界普遍看好台中市長將由國民黨盧秀燕連任。媒體人韋安指出，儘管總統蔡英文與副總統賴清德2年前在台中的得票率高達近57%，近來又多次替民進黨台中市長候選人蔡其昌站台，但他的民調仍遠低於盧，這代表「總統牌」失靈了。

韋安今（22）日在臉書發文指出，上周蔡英文與賴清德接連至台中力挺蔡其昌，而從5月以來，兩人接連到訪台中至少9次，從行程表可見「蔡其昌獨受厚愛」，但許多民調顯示，他仍遠落後盧秀燕。

韋安分析，蔡英文和賴清德2020年總統大選在台中的得票率近57%，但此次光環不再、未能激起蔡其昌的支持度，共有三項原因，分別為：一、防疫政策令國人失望，防疫指揮官甚至落跑參選；二、為了力挺前新竹市長林智堅，放任側翼去修理台大；三、側翼、網軍與小編搶功惡搞，在爆出疫苗採購細節爭議事件後抹紅慈濟。

另外，近日強震後，蔡英文在防災會議發生「念稿事件」，雖然事後已道歉，但韋安認為，種種治國亂象使得就算正副總統拚命去台中助陣，中部人恐怕已不會買單。

根據《美麗島電子報》9月台中市長民調結果顯示，盧秀燕的支持度高達59.4％、蔡其昌為19.8％、無黨籍候選人陳美妃則僅2.3％。