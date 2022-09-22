李宗盛在展場搭上「檸檬草的味道」的回憶公車。（寬魚國際／大地風提供）

萬芳對於展場的互動性感到驚艷。（寬魚國際／大地風提供）

光良出席《WeWORD 字我訂造：流行歌詞及其創造的》新媒體展。（寬魚國際／大地風提供）

由「大地風」張文玲與「寬魚國際」邱瓈寬聯合策劃，邀請金曲獎最佳作詞人李焯雄擔任概念藝術家的新媒體展《WeWORD 字我訂造：流行歌詞及其創造的》今（22）日於台北松山文創園區一號倉庫正式開展。開展前夕（21晚），樂壇教父李宗盛破天荒抽空出席這個結合文字與感官影像的歌詞展前夜祭，支持由李焯雄12首歌詞再創作的新媒體展。李焯雄親自為李宗盛導覽，逐一介紹7個展區。在「歌詞是聲音的建築」區的〈紅玫瑰〉〈白玫瑰〉大型建築對稱空間，李宗盛駐足良久，細心聆聽李焯雄的解說。

李宗盛對「歌詞是情感的壓縮檔」裡面的三個內心小劇場互動裝置特別有興趣，親自坐了一趟〈檸檬草的味道〉的回憶公車，也拿起了雨傘體驗〈如果你也聽說〉的歌詞雨彷彿寂寞與流言蜚語一點一滴不偏不倚的打在自己一個人的傘上的感受。在「歌詞是永恆的現在進行式」區，適逢當天是九二一大地震23週年，李宗盛跟大家一樣躺在軟墊，抬頭看著圓形的天幕影像，體驗「忽然之間」所表達的生命之無常與希望的重生。

李宗盛對歌詞轉化為新媒體數位世界的呈現，覺得很新鮮，效果很好，並建議李焯雄每一場都應該由他來導覽。李宗盛還開玩笑的問李焯雄，展覽的概念文案：「歌詞是寫在心靈的句子，有時候我會分不清，到底是我在引用它，還好是它創造了我」，「是不是想了很久？」

萬芳、光良、黃大煒、HUSH、葛大為、吳怡霈、于子育也到場支持，萬芳對於展場的互動性感到驚艷：「展覽中的足跡感應讓我印象很深刻，讓封閉已久的心情跟著腳下的歌詞流動，值得大家用心品味。」黃大煒則讚嘆歌詞展「真的是另一個世界跟感官體驗，只有現場感受才可以窺探法蘭（李焯雄）腦中到底在想些什麼。」

歷經疫情因素《WeWORD字我訂造》展覽延宕二年終於和觀眾見面，聯合出品人的邱瓈寬表示：「這是台灣流行音樂史上的第一次。看到法蘭從他的作品裡面發想的七個概念在不同的藝術家手上開花結果，本身就是『字我訂造』。」李焯雄則表示「希望觀眾朋友們可以慢慢感受，觀展最恰當的時間大約是半小時，大家可以仔細的體驗。」