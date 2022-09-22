高雄中都地區愛河旁的兩根頂天的磚造大煙囪，是城市建設的起源—中都唐榮磚窯廠，「台灣設計設計台灣」繼日前以設計手法打開城市歷史場景後，在9月30日設計中島正式開啟之前，再探究百年前最火熱的城市記憶，即日起於中都唐榮磚窯廠與紅磚事務所展出「高雄yáo」，展場以近5000塊磚塊打造一座煙霧燒窯，火紅場景令人印象深刻。

高雄市市長陳其邁表示，中都唐榮磚窯廠在一百多年前為台灣煉瓦株式會社打狗工場，生產印有台灣煉瓦株式會社 T.R 標誌的一級磚，在那個年代屬於建材中的精品，品質與產能都稱霸，南台灣許多重要建築的磚材皆由此處供應，包含高雄州廳、高雄市役所、原愛國婦人會館、武德殿、高雄中學紅樓等。在邁向現代化的時代，高雄的磚砌成了台灣的牆，此處的產業帶動了城市建設的發展。

高雄市副市長史哲表示，鄰近愛河的三塊厝過去易淹水不利耕種，卻有著密緻結實的土質，是取土製磚的上好材料，中都唐榮磚窯廠設置於此更藉愛河運輸水路將紅磚出口至南洋，高雄以城市之河與城市之土，煉造出台灣的磚。中都唐榮磚窯廠是高雄工業化進程的重要代表，見證台灣工業與經濟發展的歷史。

高雄市政府文化局長王文翠表示，中都唐榮磚窯廠內保存了日治時期興建的霍夫曼窯、南北煙囪，及戰後設置的倒焰窯、隧道窯等，結合窯場旁當年的辦公室紅磚事務所，是一處完整壯觀的磚窯產業歷史博物館。文化局邀請高雄在地團隊「一起設計」策畫「高雄yáo」展覽，以設計手法融合建築美學述說古蹟故事。

策展團隊「一起設計」的辜達齊與邱承漢，透過有別於傳統古蹟導覽的策展模式，以「體驗設計」爬梳中都聚落與唐榮磚窯廠的工業發展歷史。紅磚事務所內使用近5000塊磚塊打造一座結合燒窯煙霧，以及土壤、燒磚煙燻、燃油味等氣味設計的模擬窯空間，在紅通通的展間燈光下，彷彿走入燒磚職人火熱的工作現場；磚窯廠區以圖文資訊設計手法轉化史料內容，製作全新導覽設計；煙囪旁的一座愛河流域模型，探討中都聚落與愛河的緊密關聯；展覽也邀請民眾走入中都磚窯廠內最古老的霍夫曼窯，在沉浸式氛圍裡感受建築空間，以攝影師盧昱瑞的作品帶領大家認識過去窯體的運作。