國民黨桃園市長參選人張善政昨(21日)開記者會說明農委會研究案爭議，強調受限保密條款，一直到9月16日農委會記者會後，才算獲得公開說明的許可，也在現場公開拿出保密條款的規定，狠狠打臉之前說沒有保密條款的人，同時要求農委會公開所有未解密文件。對此，網友也認為「合約拿出來看就知道了」、「直接叫農委會公開全部資料啦！叫農委會自己講哪邊抄！當初驗收的人也做旁邊啦」。

張善政指出，由於受限當年合約中的「保密條款」對乙方與計畫主持人的限制，不能夠公開向外界說明這個計畫案的內容，直到上周五，農委會記者會中才表明「已公開資料」部分可以公開說明，因此以最快速度公開站出來，捍衛自己以及當年宏碁團隊的名譽。

張善政強調，《政府採購法》規定若採購案甲乙雙方發生爭議，應該由主責採購的公共工程委員會調解，調解不成上法院審理，「不是單方說了算，要經法院審理！」也會正式發函，請農委會公開全部文件。

張善政舉動曝光後，引發大批網友湧入《Yahoo新聞》相關報導底下熱烈討論，有將近700則留言，其中有人認為「又來了，民進黨就是要把你們綁在人民不關心的事情上，讓你們在選舉期間空轉」、「再怎麼解釋他們還是會在雞蛋裏挑刺，沒有刺他們也會放幾根進去」、「農委會也有問題，怎麽驗收的，過關n年了，還打臉自己」、「張善政和高虹安都是遭受綠營傾力抹黑的受害者」、「選舉選到這種地步真是台灣的悲哀」。