衛視中文台《歡樂智多星》推出全新企劃特輯「菁英爭霸賽」，每周四將安排一集特別邀請菁英行業的佼佼者，進行猜題對決，本周力邀「各家新聞台當家主播」，包括壹電視主播廖士翔、三立新聞主播李文儀、華視主播連珮貝、鏡新聞主播王顯瑜及潘照文等進行智力對決。

比賽正式開始前，台視主播侯乃榕透露說自己其實有個不為人知的特殊經歷，就是她曾經在球場上擊敗台灣女子職業網球好手、世界女子雙打第一的謝淑薇，讓大家聽了驚呼連連，也讓主持人胡瓜笑說：「她是那天剛好滑倒嗎？」侯乃榕解釋說自己曾經是網球校隊，打敗謝淑薇那年，自己是小學六年級，而當時的謝淑薇僅僅是小一，侯乃榕笑說：「不好意思，勝之不武」。

一開始，6位主播拆成三組進行1對1秒殺對決，其中鏡新聞主播王顯瑜與三立新聞主播李文儀這組競爭最激烈，5題中前面3題互不相讓全部答對，到第4題時兩人才開始出現分歧，當題目問到「很多主播會梳起浪漫的法拉頭，塑造起專業的形象，請問『法拉』指的是什麼人？」兩人答完題後在公布答案之前，胡瓜笑說這個答案他最清楚，因為自己就是那個年代的人，還回頭笑看著李文儀如果答對的話，就可以推估妳的年紀喔！

李文儀主播反應超快：「沒關係，我有聽我媽媽說過」。原來法拉全名是法拉佛西，法拉佛西是電影「霹靂嬌娃」的第一代演出者，有著一頭漂亮波浪金髮，後來造成流行風潮才有「法拉頭」之稱，當主持人葉欣眉補充說法拉佛西是在1970年代出演「霹靂嬌娃」，讓胡瓜笑說民國59年自己都還小，李文儀竟然能講出答案，讓李文儀趕緊再次解釋笑說：「我媽媽說的」。本集將於9月22日(四)晚上7點播出。