美國聯準會如預期升息3碼，市場預期台灣央行本週有可能跟上腳步，再度升息，對這波升息循環，消費者無論是心理上或者荷包負擔都相對有感，也對潛在購屋人造成影響。營建股搖頭嘆氣，個股跌多漲少，中低價位個股表現相對強勢，雙喜(5516)及寶徠(1805)等漲幅在2%以上，高價股的華固(2548)、長虹(5534)等皆壓回平盤下方修正。

今年以來，因疫情、打房、升息、選舉、台海危機等利空一項接著一項，營建股備感壓力，也無法受到市場資金的青睞，只能默默看著其它類股表演。本土法人指出，房市最熱絡時間點已過，上市櫃建商未來獲利恐受到壓縮，但是，先前房市熱絡推案及廠房等進入興建期，看好營造廠商未來2年營運表現，另外，商辦大樓需求仍強勁，資產股旗下土地開發後也將挹注營運。

台灣本土廠房建置需求使缺工以及原物料價格維持高檔，全台六都房價仍呈現微幅上升，打炒房政策及升息使得房市成交量小幅減少，法人指出，房市成交量今年下半年趨平穩，但最熱絡時間點已過，上市櫃建商的獲利表現恐將受到壓縮。

若依建照方面來觀察，2022年上半年全台住宅建照核發年增3.6%，工業建照雖然已從最高點下滑，但仍是處於高檔水準，由於住宅及廠房興建期間約3~4年左右，法人表示，先前房市熱絡推案及工業建照(廠房相關)進入興建期，將有利營造廠未來3年的營運表現。

商辦大樓A辦及B辦市場需求佳，租金仍在增加當中，而空置率也低，A+辦則呈持平，顯見商辦大樓需求緩步提升，法人認為，2023年商辦需求持續維持高檔。資產股還有公司正在積極開發旗下資產，對未來的營運有正面的助益。