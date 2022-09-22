女星郭書瑤擁有可愛外表和E級棒身材，初期以「宅男女神」形象出道，後來轉戰戲劇圈獲得肯定，演藝事業多方發展的她，將合作觸角延伸到網紅團體「這群人」。近日在成員茵聲力邀下，出演他們的全新單曲《大冰奶》，概念照中，粉色系穿搭和性感趴跪姿勢，讓粉絲看到眼睛移不開，不禁興奮齊喊：真的好辣。

郭書瑤昨(21日)在IG激曬美照，照片中，她以粉色霓虹的穿搭亮相，上半身內衣開出深V剪裁，令飽滿雙峰若隱若現；此外，更以單身俯臥撐在床上，趴跪姿勢中高高抬起翹臀，凹出粉色波浪狀的床上美景，迷人電眼則是魅惑注視鏡頭，搭配視覺強烈的拍攝場景，讓人目光難以移開。

郭書瑤拍這群人單曲概念照，粉色霓虹造型非常吸睛。(圖/郭書瑤 IG)

郭書瑤戴著粉色墨鏡，用紅唇咬著吸管問：「你今天大冰奶了嗎？」，並說道「謝謝小仙女艾琳娜(鄭茵聲)的邀請，讓我參與這群人《大冰奶》，這天Y2K Style的大家好可愛」，釣出音樂團體「玖壹壹」的春風留言：「啥小」，讓郭書瑤不禁笑回：「氣質等於沒有欸！」互動相當可愛、逗趣。

郭書瑤參與這群人的單曲《大冰奶》拍攝。(圖/郭書瑤 IG)

粉絲們也被郭書瑤火辣姿勢電到，瘋狂點讚留言：「水喔」、「很漂亮」、「小神獸，好正好喜歡」、「這杯大冰奶！性價比太高了！讚」、「好大的冰奶」。