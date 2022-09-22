昨(21) 國家防災日，民進黨新竹市長候選人沈慧虹分享帶領市府團隊處理緊急積淹水的小故事，感人內容吸引萬名網友按讚、超過800則留言，鼓勵沈慧虹延續新竹的專業精神。前路透社記者「孟買春秋」也分享該文，留言「堅持自己相信的理念不投機才是真正的政治人物。」

沈慧虹回憶，與林智堅共事7年多，林不是「天才」，更願意傾聽、尊重專業，因為林智堅知道「一個人走得快、一群人走得遠。」且落實在市政治理上，帶人帶心。讓新竹市政府是一個很有向心力的團隊，會彼此幫忙，跨局處通盤考量、解決問題，因為所有人都知道，沒有人能獨自撐起整座城市，每位同仁也都願意，共同為這座城市努力。

某一年因為連續強降雨，市府為了能緊急應變，開啟緊急災防中心。港北社區在晚間忽然積淹水，當時市府總動員，不分局處、職等、學歷。「每個人都是彼此最重要的夥伴，齊心目標！抵達現場，只要有任何能立刻做點什麼的事，就捲褲管、挽袖子，開始吧！」沈慧虹描述，工務處人員處理引導排水、交通處同仁協助現場交通指揮，還有力氣搬東西的同仁幫忙清理雜物。

港北社區的耆老也前來協助解決淹水災況，分享可能的排水方案，林智堅跟著耆老探看水門，一起找到加速排水的新方法。沈慧虹說，這是她在林智堅身上看見的父母官「態度」，再回頭看看願意跟隨在他身邊團結盡力的同仁，「讓我從他身上學到關於管理和治理城市的方法。」

前路透社記者「孟買春秋」分享文章，表示鄭運鵬和沈慧虹，他們不會落井下石，不會把功勞往自己身上攬，更不會躲得遠遠的把林智堅當毒藥，堅持自己相信的理念不投機才是真正的政治人物。網友也熱烈回應，「加油！新竹的進步都看得出來」、「如此為民服務把市民放在心上的市長跟團隊，才是市民之福。」

「讓專業的來！」沈慧虹說，這句話涵括著尊重和謙遜，沒有人是全能的，讓每一個專業者有舞台、有空間發揮所長，也尊重不同學歷、職務、經歷的人，以謙卑態度，相互砥礪。不能輕易生氣、誇大自滿，也不需要驕傲自大，尊重專業，解決問題，因為在市民面前，他們是公僕，不是主人，這是擔任市長應有的模樣。