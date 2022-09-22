台灣一名男子日前洗衣服時，發現妻子內褲中間布料竟變色，擔心自己被戴綠帽，因此向醫師尋求答案，臺北醫學大學附設醫院泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修解釋，陰道分泌物確實會造成內褲變色，男子多心了，但也提醒女性民眾，內褲若出現白色豆渣狀、非經期時的紅褐色，甚至還有明顯異味，應趕緊就醫。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在臉書粉專「泌密會客室」提到，一名木訥男子近日洗衣服時，發現妻子內褲中間的布料變色，擔心自己被戴綠帽，或是妻子的健康出問題，趕緊上網尋求答案。陳偉傑、羅詩修解釋，女性的陰道環境在正常狀態下處於酸性（pH3.5-4.5），酸性陰道分泌物會使內褲褪色或變色，屬於正常現象，安慰男子「你多心了，太太很健康」。

陳偉傑、羅詩修表示，鑑定陰道中存活的微生物會發現，健康人體內存在特殊且穩定的微生物菌相，包含對陰道有保護作用的菌群，另外還有一種乳酸桿菌屬能控制及防止其他病原菌入侵或生長，避免陰道感染。

根據研究發現，容易造成陰道感染的細菌喜歡中性至弱鹼性的環境，因此女性經期後、懷孕期、更年期荷爾蒙變化、使用抗生素藥膏或陰道沖洗液等，都可能改變陰道酸性環境，甚至影響微生物菌群的平衡狀態，容易造成陰道炎等健康問題；另從事性行為時，男性若未戴保險套，也會改變陰道酸鹼值，因為精液為弱鹼性。

醫師建議，若女性經常有陰道炎等狀況，可以補充益生菌、乳酸菌、陰道專用潤滑劑、女性私密處清潔劑等產品，能降低及維持陰道內的pH值，保持微生物菌群穩定，不過內褲上出現奇怪分泌物時仍須注意，例如白色豆渣狀、非經期時的紅褐色、明顯異味等，要趕緊到醫院做檢查。