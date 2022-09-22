世界宗教博物館6月起推出「生死晝夜：於死亡中前行」特展，帶來獨特的生命體驗。（宗博館提供／李奇叡新北傳真）

世界宗教博物館6月起推出「生死晝夜：於死亡中前行」特展，竟意外救人一命？有網友分享，自己絕望到頂時看了特展，也重新思考死亡，帶來了勇氣和正能量，因此重生，宗博館館長馬幼娟就說，從這個故事學會了珍惜生命的重要課題，也是展覽要傳遞的訊息。

網友小芸在社群媒體以「在我絕望到頭的時候出現的展覽」為題，寫下「前一天晚上發病了，再次思考死亡的我，此刻手機跳出『生死晝夜：於死亡中前行』通知，決定明天去看看，看我死後會經歷什麼」，而他也在導覽摺頁背面，寫下自己想說的話，當看到自己寫的文字投影在展區螢幕時，莫名有點想哭，不知道大部份看展覽的人心中，是否都對死亡感到好奇，但他知道，看著大家寫下的文字，好像真的又有活下去的動力。

宗博館表示，小芸在社群媒體上的分享文字不多，其中一張照片還可以清楚看到左手腕纏了白色紗布與繃帶，但她在展區寫下「每天都當作最後一天，珍惜當下，很多煩惱就會消失了吧。勇敢活下去！」的文字，持續投影在「此刻留白區」的螢幕上，鼓舞觀展民眾，至於她拿著「生死晝夜」特展摺頁合影的畫面，也特別讓人心疼。

除了小芸，這次展覽也吸引很多年輕人參觀，並在社群平台分享心得，例如本名林妤臻的網紅「阿樂」觀展後表示，「沒特別害怕死亡，雖然不知道是何時，但終將到來，只知道在那之前，好好活著」，也有網友推薦說，「於死亡中前行」是一個看完後，會讓人由內而外深深省思的展覽。

一名觀展的王姓女大生受訪時說，最喜歡「內在警鐘區」的特殊氛圍，裡頭很多提問給了她思考人生的方向，包含「對我來說，什麼樣的生活，才是好好活著」、「如果今天我會離開，這個世界，最放不下的是？」、「我懷念的離開的人，他／她留給我甚麼？」、「真的有來生嗎？」讓她體會到每個人或多或少都有過挫折、傷心、痛苦的經歷，感謝展覽給予她新的啟發。

館長馬幼娟說，生死只有一線之隔，一念之差可能就會有不同的結果，與其畏懼死亡，不如了解生與死後，積極正向的活著，而從小芸的故事，也學會珍惜生命的重要課題，更是這次展覽要傳遞的訊息。

宗博館表示，如同宗博館臉書小編為特展下的註解「生命非恆久，它經歷一場場生滅的循環」，特展從開始之初脫下鞋子，放下日常，讓自己沉浸在一場獨特的生命體驗，隨著時間流淌，不可避免地抵達人生終點，但終點同時也是起點，跨過即是死後的「新生」，也是內在對自我生命的審判，重新定義自我生命，最終由「死」回歸「生」，再次進入時間的順流中，將成一次「新生」。