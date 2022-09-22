警方起獲改造槍枝。（警方提供）

毒鴛鴦防黑吃黑隨身攜槍販毒 警逮人搜出毒品藏內衣

39歲張男與34歲張姓女友涉嫌在新北市三重區一帶販毒，兩人為防黑吃黑，還隨身攜帶槍枝防身，警方日前逮捕2嫌，卻沒有發現毒品，眼尖的警方發現當時是大熱天，張女卻神色緊張，還穿著1件黑色大衣，最後在其內衣內裡起獲30公克的海洛因。

北市刑大偵五隊日前獲報，1對毒鴛鴦在新北市一帶攜槍販毒，經連月追查，鎖定39歲張男身分，日前前往三重區租屋處逮人，當場起獲1把金牛座改造手槍及5發子彈。

但警方在現場搜查半天，卻沒發現任何毒品，這時有眼尖的幹員發現當時天氣炎熱，張的女友卻穿著1件黑色大衣外套，且神情略為緊張，最後找來女警協助，在張女的內衣內裡起獲毒品。

張女警訊時，供稱對毒品其實很反感，也從來沒碰過毒，為了愛「嫁雞隨雞」，才會協助男友藏毒，張男則辯稱槍稱是已經入獄的友人寄放，說詞避重就輕，警訊後被依槍砲、毒品等罪送辦，警方另將擴大追查上游的供毒管道和槍枝來源。

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