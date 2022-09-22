台北市議員徐弘庭今表示，民進黨基隆市長參選人蔡適應在基隆的服務處，四樓是服務團隊助理、陳姓黑道人物所擁有的土方公司，五樓是服務團隊親信承包自來水工程的公司，二樓則是蔡適應的服務處，立委、土方、企業三位一體，同一棟樓什麼都有，請蔡適應出面講清楚背後有什麼關聯。

對此，蔡適應團隊回應，陳姓男子在2016年蔡適應競選立委時，曾是競選團隊的一分子。但蔡陣營發言人律師陳彥寧表示，蔡適應認識陳清源時，陳便是個投身公益的企業家，目前也同是為國際海洋獅子會的會長，且在會長交接典禮上，國民黨基隆市長參選人也特地前往致意，難道國民黨認為獅子會的會友都是黑道嗎？另外，國民黨將獅子會會長指稱為黑道，這樣公平嗎？另外，國民黨提名60餘位有前科的議員，也同樣應該說明清楚，不應以雙重標準看待。

前國民黨青年團總團長呂謦煒指出，天道盟太陽會一名經營土方公司的陳姓男子，私下利用工程合約糾紛，向建設業者討賠償金。今年7月24日，疑似教唆小弟用土方介入糾紛勒索業者而遭警方逮捕。經追查發現這位陳姓男子的另一個身份，是蔡適應服務團隊的助理，令人質疑為什麼市長候選人的服務團隊，不是親信都在包政府的工程，就是延攬黑道大哥擔任助理。

呂謦煒進一步指出，蔡適應的服務團隊中，就有一個陳姓助理，跟該名陳姓男子不謀而合；從土方公司的名片上，發現兩人也是同名同姓。若再細看聯絡方式，正好又是同樣的電話號碼，天底下難道有麼巧的事情？蔡適應難道要說這兩位是不同的人？還是要說名片是陳男自己印的？

徐弘庭則指出，蔡適應日前被踢爆服務團隊的親信家族，延攬政府上億元的自來水管線工程，當時就被質疑該公司地址，跟蔡適應基隆服務處都在同一棟樓。

徐弘庭說，所有跟蔡適應有關的公司都在同一個地址，2樓是立法委員服務處、5樓是服務團隊親信包基隆自來水工程的公司，4樓是陳姓男子經營的土方公司，難不成這棟大樓就是蔡適應服務團隊的大本營？

徐弘庭表示，一個要選市長的人，他的親信、家屬、助理都在這棟大樓有相關工作、角色，假設這事情發生在雙北，或者是最近最紅的民眾黨新竹市長參選人高虹安身上，請問民進黨會怎麼打？要求蔡適應、民進黨必須表態說明，為何一個立委在基隆的的服務處，會跟承攬自來水工程的公司、土方公司三位一體，講清楚背後有什麼關聯。

蔡陣營發言人律師陳彥寧則表示，國民黨提出水公司的工程標案，這家公司本來就不是蔡適應委員助理的公司，標案是公開招標，水公司與廠商雙方都說，如果任何人有問題、歡迎去檢舉。以國民黨的標準，要不要請當時開記者會的鄭麗文，李德維解釋，他們是不是自己配偶的門神？國民黨提名的謝國樑自己當負責人的金星公司捲入掏空案，是不是也請他一併解釋一下？