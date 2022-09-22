蕈菇類高纖還富含多醣體、胺基酸成分，屬於蔬菜類的一種，營養師張宜婷指出，吃蔬菜時部分以蕈菇類取代是很好的方式，不但可以防癌，還能降低膽固醇、增強免疫功能，甚至是幫助血壓穩定，但不同的菇也有不同的功能，她也列舉5種最常見的菇，像是金針菇就能抑制腫瘤生成。

張宜婷在臉書粉專發文指出，蕈菇類富含多醣體、高纖，能夠降低膽固醇、增強免疫功能；蕈菇類低鈉、高鉀、富含多種礦物質，適量食用還可以幫助血壓穩定。而常見的菇，像是香菇、杏鮑菇、金針菇等，都是多醣體豐富的食材，含有多種必須胺基酸、核酸等，對現代人來說是防癌、維持健康狀態的好選擇。

●香菇

香菇富含維生素D、多醣體、膳食纖維、硒，可以幫助降血壓、降膽固醇。另外還含有香蕈多醣體（Lentinan），在動物實驗上發現，能抑制癌細胞生長，且有提高免疫T細胞活性的功能。

●杏鮑菇

杏鮑菇含有豐富的植物性蛋白質，吃起來口感類似雞肉，是很適合素食者的選擇。杏鮑菇富含鉀，可以幫助排除多餘的鈉、維持血壓穩定。

●金針菇

金針菇的纖維量很高，還含有多種人體必須胺基酸與豐富的維生素B1，在營養代謝、維持體力上是必須的營養素。另外研究證實，金針菇富含的精胺酸可以抑制腫瘤生成。

●秀珍菇

秀珍菇富含維生素B群、鋅，可幫助提高免疫細胞活性，豐富的胺基酸可幫助修復細胞組織，此外還含有糖蛋白，據研究顯示有抗癌效果。

●鴻喜菇

鴻喜菇含有豐富的硒、葉酸、多醣體，食用起來略有苦味，又稱為「靈芝菇」。硒屬於抗氧化營養素，可大幅度抑制細胞被氧化、癌化。

張宜婷表示，菇類屬於生物中的真菌，不含葉綠素無法自行製造養份，所以通常是寄生在樹木或腐木上，現在常吃的菇類多是人工栽培。雖然含有土壤的菇類較新鮮，但食用時一定要將土壤清洗乾淨，並且注意是否有變色、出水，以免食用到不新鮮的菇。烹調時則建議煮熟再食用，葉酸、鉀等都屬於水溶性營養素，烹調時不宜煮太久，水煮直接吃、搭配其他料理一起烹調都是很好的做法。

但張宜婷提醒，蕈菇類的鉀含量高，因此腎臟病患者食用時，要注意自身礦物質攝取狀況，適量食用。另外蕈菇類的普林成分較高，若正在痛風急性發作期或有使用疑慮，記得諮詢專業營養師或醫師的建議。