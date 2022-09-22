台中市政府因應萊豬進口來台所制定的自治條例遭行政院函告，牴觸《食品安全衛生管理法》等規定屬無效，提起行政訴訟，台北高等行政法院裁定駁回，經抗告，最高行政法院認為應審查中巿是否當事人適格，廢棄發回更裁。

萊豬開放進口後，行政院宣布，相關地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出的規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定，也發函告知台中市政府，台中市食品安全衛生管理自治條例部分條文屬無效。

台中巿政府不服提起行政訴訟。台北高等行政法院認定行政院函告的性質，並不是行政處分，裁定駁回，巿府提抗告，最高行政法院認為，台中巿政府是自治團體的行政機關，非自治團體的立法機關，並沒有因自治條例經行政院函告無效而受有直接侵害。

最高行政法院表示，原裁定沒有查明台中巿政府是否為適格的當事人，僅以法規審查權限而認定函告非行政處分，裁定駁回屬違法，因此將原裁定廢棄發回。

另外，台北市等5個議會因萊豬案，質疑行政院侵害地方自治權，聲請釋憲，今年5月13日憲法法庭判決，行政院函示，未逾越憲法賦予中央監督地方自治的權限範圍，函示合憲 ，且萊劑安全容許量標準是中央立法事項。