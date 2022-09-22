高醫大腸直腸外科副教授黃敬文特別與台北醫學大學附設醫院副院長魏柏立、大腸直腸癌團隊召集人郭立人醫師，以及和信癌症醫院直腸外科主治醫師陳建志等3家執行達文西機械手臂大腸直腸癌手術的醫院，收集605名直腸癌病患。（高雄醫學大學附設中和紀念醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

大腸直腸癌連續14年蟬聯台灣國人十大癌症發生率之首、死亡率第三名。高雄醫學大學附設中和紀念醫院引進達文西機械手臂微創手術系統，至今成功執行590例手術，近來更與台北醫學大學附設醫院及和信癌症醫院合作，蒐集605名直腸癌病例，結果發現第一至三期直腸癌患者的5年存活率超過9成，治療成效8月底獲刊在SCI期刊《癌症(Cancers)》上。

高醫在2020年通過瑞士商直覺公司 （Intuitive）認證，成立全國首家「達文西機械手臂大腸直腸癌手術觀摩看刀中心」，國內外醫師都可以到高醫大附醫觀摩學習大腸直腸癌精準手術概念，至今已有45名來自國內各大醫學中心與區域醫院的醫師前來學習。

借調衛生福利部立屏東醫院院長的高醫外科教授王照元表示，癌症治療需要跨醫院的合作，期待能組成台灣國家隊迎接全球競爭與挑戰，將優秀的手術成果公諸於世，也能作為相關主管單位政策制定的參考。

為推動跨醫院的合作，高醫大腸直腸外科副教授黃敬文特別與台北醫學大學附設醫院副院長魏柏立、大腸直腸癌團隊召集人郭立人醫師，以及和信癌症醫院直腸外科主治醫師陳建志等3家執行達文西機械手臂大腸直腸癌手術的醫院，收集605名直腸癌病患。低、中、上位直腸癌分別為301名（49.75％）、176名（29.09％）、116名（19.17％），另有12名 (1.98％)的腫瘤位置不明。

黃敬文強調，手術是目前公認能根治第一至三期大腸直腸癌的唯一方式，根據多數外科醫師的觀察及醫學文獻的報導，採用達文西機械手臂的結果明顯優於傳統的腹腔鏡手術，已成為國際外科微創手術的主流趨勢。

605名直腸癌病患中，有377名接受低前位直腸切除術（62.31％），手術時間約3.5至4.5小時；只有10名患者（2％）在手術中輸血，另1名（0.2％）患者因病情複雜轉為開腹手術，15例（2.5％）患者接受了再次手術。總體併發症發生率為14.5％，其中吻合造口滲漏3％，大便失禁0.2％，尿瀦留1.0％。術中及術後30天內並無死亡病例。

此研究還發現，第一至三期直腸癌患者的5年總生存率和無病生存率分別為91.1％和86.3％。其治療成效不僅印證了達文西機械手臂直腸癌手術的安全性，也證明台灣的達文西機械手臂直腸癌手術在安全性和臨床療效上，與全世界先進國家毫不遜色。

68歲辛姓台商原本健康良好，5年多前接受糞便潛血檢查，發現呈陽性反應。大腸鏡檢查發現直腸癌，再進行腹部電腦斷層檢查，結果是第三期的直腸癌。在王照元建議下，接受同步放化療新策略治療，等腫瘤變小後，再接受達文西機械手臂微創手術切除直腸癌，術後恢復良好，之後再接受輔助性化療及口服的維持性化療藥物，定期回診檢查迄今都沒有發現復發或轉移。