民進黨新竹市長參選人沈慧虹22日提出關埔9大亮點建設，包含中小學，增設公托公幼，辦理夜間臨托，全區新建空橋，輕軌雙線進關埔，拓寬埔頂路，慈祥路和慈濟路延伸公道五路，建設關埔二期，及在科管局增設市府專案辦公室等，全面打造關埔宜居生活圈。

沈慧虹22日在市議員陳建名、劉康彥、曾資程、施乃如、李妍慧、鄭美娟、議員參選人楊玲宜等人陪同下，舉行關埔亮點計畫政策記者會。

關埔地區是近年來新竹人口急速成長的區域，沈慧虹說，過去國民黨執政時期，未在關埔一期留下公共建設空間，為提升關埔生活品質，8年來市府新設關埔小學，翻新關東國小校舍、新建光武國中校舍、整建關新和長春公園，建置關埔綠園道，改造慈雲路停車場，新建身心障礙者就業綜合大樓。

沈慧虹指出，由於竹科生活圈日漸擴大，且預期關埔二期和太空產業發展，將帶動人口再次成長，因此規畫關埔地區全新9大亮點建設，提前預作準備。

包括日前沈慧虹曾提出，要在關埔再新設1所中小學，提前因應關埔二期人口，分流關埔一期學童，也讓公托、公幼數量加倍外，將在身就大樓新設臨時托育中心，推出夜間臨托服務。

她也宣布，將推動全區空橋，透過公民參與以最快速度新建，並提到今年5月市府就承諾啟動空橋規畫，未來上任後也將充分尊重居民意見，並依循都市計畫蓋空橋，預計最快明年動工。

此外，在交通方面，沈慧虹也首度表示，要將輕軌雙線進到關埔，讓輕軌成為在地居民準時、安全、舒適的好夥伴，也會紓解整體光復路、慈雲路等重要道路車流。另外，也將拓寬埔頂路至30米，並將慈祥路、慈濟路延伸公道五路，分流園區與生活圈的車流，減少壅塞。

最後，在都市計畫部分，沈慧虹將持續推動關埔二期都市計畫，並在科管局內增設市府專案辦公室，透過與園區廠商、科管局、市府三方直接協調，更有效率的解決竹科需求與周邊生活圈議題。