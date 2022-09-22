疫情圖示(新竹縣府提供)

疫情圖示(新竹縣府提供)

中央22日公布新竹縣新增1175例確診案例，分別為574名男性、601名女性，年齡分布在0歲至92歲，12歲以下162名、65歲以上88名，18歲至64歲青壯年佔6成9。目前竹縣居家隔離1633人，居家照護列管4088人，今年累計確診人數164169人。

新增確診者分布在竹北市533例、竹東鎮196例、湖口鄉134例、新豐鄉99例、新埔鎮70例、關西鎮36例、芎林鄉29例、橫山鄉20例、寶山鄉28例、北埔鄉12例、峨眉鄉7例、尖石鄉8例、五峰鄉3例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，25日社區接種站上午9時至12時，由新仁醫院醫護團隊在竹北市中興里集會所開設Moderna次世代雙價疫苗接種專案，提供65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種追加劑，已開放網路線上預約，請符合資格的民眾多加利用。

另外，為方便家長下班後能帶家中幼兒就近接種疫苗，衛生局規畫20日至23日下午5時至8時，在9鄉鎮市衛生所開設夜間疫苗接種專診，提供嬰幼兒至成人各類疫苗接種，總共1900位名額，隨到隨打，詳細接種時間及地點請至新竹縣疫苗預約入口網社區專案查詢。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057＆sms=10066

新仁醫院疫苗預約入口網：

http://www.sinren.com.tw/?page_id=5437