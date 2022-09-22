梁文音推出新歌〈好好對待她〉。（環球音樂提供）

梁文音在MV中化身婚禮歌手。（環球音樂提供）

梁文音走過離婚低潮，即將推出全新專輯《好好對待她》，同名主打歌邀請到創作才女白安、金曲獎最佳作詞人黃婷聯手打造，展現出逆光下的愛與勇氣。梁文音表示當初在專輯收歌時，這首歌是她的第一選擇，她表示希望能以第三人稱的視角，獻給每位女孩們走入婚姻的一首祝福歌曲，儘管步入禮堂的那一刻有再多的懷疑與恐懼，只要簡單一句話：｢請你一定要好好的對待她｣，帶出對好友閨蜜最深刻的祝福。

梁文音繼〈宜自己〉後，再帶來閨蜜祝福情歌〈好好對待她〉，她希望透過這首歌傳遞出真愛是值得被祝福的，而再次相信愛情是一種勇氣，就算曾經摔得支離碎裂，也能重拾自信繼續追求真愛！特別的是，她邀請姪子和姪女參與和聲錄製，以純真動人的歌聲，為歌曲增添單純元素，姪子女還一起拍攝MV，讓梁文音感動地說：「能夠在專輯中，與自己的親人共同留下一個值得紀念的作品，那個感覺特別感人，對我來說非常有力量。」

而在MV中，梁文音化身婚禮歌手與花童一齊合唱，梁文音表示這幾年一直都有參加婚禮，特別是這幾年星光二班很多人都陸續步入婚姻，其中印象最深刻的就是林佩瑤的婚禮：「因為很難得大家都到齊了，還一起在台上獻唱。想到跟以前在舞台上的不同，現在大家聚在一起是獻唱祝福，那是非常感動的。」她也透露最近表妹要結婚了，除了部落開始大張旗鼓準備代表祝福的手工花環，梁文音也將以姐姐的身分獻唱新歌，希望新郎、新娘都能好好對待彼此，用這首歌曲提醒每個正在愛著的人們。梁文音第七張專輯《好好對待她》9／23開始預購。