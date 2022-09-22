監察院啟動調查恩恩案，衛生局長陳潤秋於9月初赴監院說明。（陳慰慈攝）
監察院啟動調查恩恩案，衛生局長陳潤秋於9月初赴監院說明。（陳慰慈攝）

監察院追查恩恩案，近期陸續約詢新北市副市長劉和然與基層公務員，劉和然證實，昨已前往監察院說明，但無法透露約詢內容，衛生局2名接聽電話員工昨天也於不同時段前往說明。

新北市衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清則於9月初已赴監察院說明。

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