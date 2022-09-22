監委調查恩恩案 新北市副市長劉和然已前往說明 14:222022/09/22 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 監察院追查恩恩案，新北市副市長劉和昨已前往監察院說明。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 監察院啟動調查恩恩案，衛生局長陳潤秋於9月初赴監院說明。（陳慰慈攝） 監察院追查恩恩案，近期陸續約詢新北市副市長劉和然與基層公務員，劉和然證實，昨已前往監察院說明，但無法透露約詢內容，衛生局2名接聽電話員工昨天也於不同時段前往說明。 新北市衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清則於9月初已赴監察院說明。 櫃買中心 今日調整和進股票預收款券事由 張善政秀保密條款「公開內容關5年罰百萬」怒嗆4字 張善政澄清抄襲案 民進黨：毫無誠意說明真相 #恩恩案 #新北市 #劉和然 #衛生局 #消防局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 監院調查恩恩案傳將約詢新北官員 侯友宜：尊重配合調查 09:592022/09/20 政治 新北獸醫學術研討會 副市長劉和然現身送暖 11:442022/09/19 生活 羽球場事件 藍轟鄭文燦切割 籲檢調及監院調查 04:102022/09/21 政治要聞 綠議員質詢再鎖定恩恩案 侯友宜：感同身受盡力溝通 12:042022/09/19 政治 農委會研究案遭民進黨黑函攻擊 張善政：19日開記者會做說明 09:572022/09/18 政治 板橋地政9／26地價作業說明會 15:032022/09/19 區域情報-新北 張善政說明研究案 賴香伶：農委會快公開資訊別淪打手 12:192022/09/21 政治 張善政批文宣抹黑喊告 鄭運鵬：把周刊內容印給市民參考 12:182022/09/18 政治 黃天牧 參觀遠東商銀雙語示範分行 04:102022/09/22 產業特刊 樹林地政9／27地價作業說明會 11:222022/09/21 區域情報-新北 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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