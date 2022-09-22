新北市政府推出由國內知名導演易智言所執導的《昨天與明天》微電影，描述塭仔圳市地重劃的溫馨動人故事。市長侯友宜今(22日)特別在臉書推薦這部微電影，也說他看了很有感，這都是這片土地的故事記憶，這不只是一部青春的短篇，更象徵著新北已經進入耀眼改變的嶄新篇章。

侯友宜分享，導演以細膩的手法 ，描繪一對住在塭仔圳的男孩與女孩，在從眷戀的過往回憶中，走向美好夢想過程中的內心歷程，從猶豫徬徨到豁然開朗， 我們每一個人青春記憶中都曾有過的情感掙扎。從廟宇的搬遷歷程、與神明溝通擲筊、鐵工廠、堆高機等廠家的遷移…每一幕都歷歷在目，讓他看了很有感，因為這都是屬於這片土地的故事記憶。

「拿出改變的勇氣，揮別昨天，是為了擁有更美好的明天」侯友宜說道，就像我們決心一肩承擔起要讓塭仔圳揮別50年充斥鐵皮違章、老舊紊亂面貌的責任，讓塭仔圳蛻變，是他許給市民更美好未來的承諾。因此這不只是一部青春的短篇，更象徵著新北已經進入耀眼改變的嶄新篇章，此時此刻，我們正在向前走，相約在更美好的明天相見。