新埔照門休閒農業區是傳統客家聚落，四季主題農遊能體驗客家風情，農委會評鑑獲模範獎。（羅浚濱攝）

新竹縣5處休閒農業區，縣府整合各單位推廣四季主題農遊和食農教育等活動，農委會進行110年度全國休閒農業區評鑑結果，新埔照門、橫山大山背、尖石那羅及峨眉十二寮等4處休閒農業區獲評「模範獎」，五峰和平部落休閒農業區則獲「茁壯獎」，績效卓著。

農業處長范萬釗指出這4年來，縣府投入4千多萬元，在休閒農業區辦理組織培訓，綠美化公共空間，結合各單位開發創新特色商品，辦理休區整合行銷，推廣四季農遊共吸引103萬遊客，食農教育體驗有6萬人次參加，創造農業旅遊產值達552萬元。

范萬釗說，休閒農業區的劃定，規定非都市土地50公頃以上、600公頃以下，並具有發展潛力的農業及文化特色，在縣長楊文科支持下，去年增設新埔大墩山和竹北水月2處休閒農業區，仍在開發階段，沒有列入農委會2年1次的評鑑，目前正輔導寶山香休閒農業區和新豐濱海休閒農業區的劃設。

獲休閒農業區模範獎89分高評價的新埔照門休閒農業區，成立迄今21年，區內是傳統客家聚落，生產優質水梨和柑橘，有優美的九芎湖景觀步道，並有特殊的獨角仙生態，在農莊可品嘗客家美食，還有特色童玩DIY等農村體驗。

范萬釗指出，一般休閒農業區歷經20年，若沒有不斷創新可能就沒落，新埔照門休閒農業區維持良好生態環境，每年5到7月獨角仙旺季，成為學校戶外教育場域，更吸引遊客組團做生態之旅，引進愛玉種植及成立合作社推廣開創新產業，是獲得高評價的主因。

橫山大山背休閒農業區內以柑橘園及百年古道著稱，有豐富的自然體驗和假日自助農民市集，獲評85分模範獎。峨眉十二寮有風景優美的峨眉湖及茶葉桶柑等多色農產，尖石那休閒農業區具有濃厚泰雅族風情的原民聚落，栽培香草及有機蔬菜聞名，獲評80分模範獎。五峰和平部落有桃、李、段木香菇、甜柿及桂竹等特色農產，保有濃厚泰雅族原始文化，獲評莊壯獎。