台中榮總傳統醫學部指出，雷射針灸治療儀治療使用的是雷射能量，結合傳統經絡學，給序穴道與經絡刺激，達治療效果。（馮惠宜攝）

56歲看護工林女士因左膝退化性關節炎嚴重腫痛，周六日就跑診所求醫，嘗試玻尿酸、增生療法、電刺激治療…耗費近20萬元都是一兩周後就又發作，直到接受台中榮總雷射針灸治療儀治療，完成一周三次療程，症狀好了8成；醫師指該治療融合傳統經絡以及針灸優點，以雷射能量刺激細胞復原再生，是退化性關節炎患者非侵入式治療的不錯選擇。

林女士從事看護工作，因為工作需要常需久站及搬動病患，長期下來左腳內側膝蓋腫脹疼痛，無法屈伸，嚴重時上下樓梯、睡覺時翻身都有困難，只能服用止痛藥緩解才能工作，但勞動後疼痛感又會加重，醫師診斷評估為退化程度4級（嚴重程度）建議手術治療。

期間她也嘗試過增生療法、玻尿酸治療，耗費近20萬元，她自嘲平時工作收入都拿來假日看病用，只是每每一周或一個月後又復發。

因照顧病人時，她發現台中榮總傳統醫學部使用雷射針灸治療儀似乎效果不錯，經嘗試沒想到第一次就感覺疼痛好了七成，左膝原本腫到棒球大，也明顯消腫，之後完成一周三次療程即感覺好很多，至今他保持兩周一次的保養，都未復發，林女士直說，現在可以繼續工作，不用開刀真好。

台中榮總傳統醫學部醫師楊雅媜指出，該儀器是奧運國手治療使用，可以偵測退化性關節炎的經絡虛損，針對性給予多頻率經絡雷射治療，有效減輕明顯的紅熱腫脹，對疼痛及生活品質更有極佳的療效。

台中榮總傳統醫學部主任蔡嘉一指出，依據臨床統計數據顯示，針對退化性關節炎引發的疼痛，採經絡變頻雷射針治療，治療四週後，疼痛分數明顯下降、可增生軟骨及改善滑囊空隙，也證明使用多頻率經絡雷射治療退化性關節炎有極佳療效。