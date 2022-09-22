根據國際數據資訊(IDC)全球AR(擴增實境)頭戴式裝置季度追蹤報告的最新數據，到2022年底，全球AR(擴增實境)頭戴式裝置的出貨量預計將年對年衰退8.7%、至近26萬台，雖然這種新興技術的衰退似乎很突然，但由於一些主要品牌廠商的財務狀況不穩定、缺乏新設備以及智慧型手機上的AR在短期內滿足了終端用戶的需求，最近幾季的銷量一直在放緩期。

2022年上半年，前5名的AR頭戴式裝置廠商分別是微軟、Rokid、Shadow Creator、Mad Gaze、RealWear。然而，隨著越來越多的公司進入市場，以及蘋果和Meta等科技巨頭對AR越來越感興趣，預計情況將發生很大變化。展望未來，儘管2022年有所下降，但IDC預計市場將出現大幅成長，因為預計該市場的5年年複合成長率(CAGR)將達到70.3%，到2026年底將達到410萬台。

IDC行動和消費設備研究經理Jitesh Ubrani表示，最快也要到2024年底或2025年初消費大眾才會開始採用AR(擴增實境)眼鏡，屆時蘋果、Meta等公司將可利用他們從AR(擴增實境)頭戴式裝置中學到的東西為AR(擴增實境)眼鏡推出更精簡和消費者友善的設計 。在此期間，AR(擴增實境)將在消費領域繼續成長，儘管大多數產品將更類似於護目鏡或頭戴式裝置而非眼鏡，因為多數消費者不會從AR(擴增實境)眼鏡開始入手。

IDC全球裝置與消費者研究副總裁Tom Mainelli總結認為，迄今為止，大多數AR頭戴式設備的出貨量都是商用，公司願意並且能夠在硬體以及所需的軟體和服務上進行必要的投資，這些投資可以帶來明顯的投資回報。隨著越來越多的公司接受AR越來越多的使用實例，我們預期商用出貨量將推動市場。