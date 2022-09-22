少年因手遊「傳說對決」結識女網友，誤以為在網路上找到真愛。（摘自遊戲畫面）

新北市蘆洲警分局五股分駐所，日前接獲五福路某超商通報，稱1名少年疑似遭大詐騙，欲購買大量遊戲點數，警方到場了解後，得知該少年在手機遊戲結識1名女網友，誤以為在網路找到真愛，差點依對方要求購買新台幣5000元的遊戲點數給對方，幸好警方及時到場，並靈機一動與少年自拍合照傳給對方，果然讓詐騙集團惱羞成怒露出馬腳。

據了解，險遭詐騙的少年，是在知名手遊「傳說對決」認識該名女網友，少年供稱雙方因互有好感，所以互加通訊軟體好友，因此讓他誤以為在網路上找到真愛，才會依對方的要求，在本月15日晚間8時許，前往超商購買5000元點數要給對方。

準備結帳時，店員發現少年一次購買大量遊戲點數，立刻察覺有異，便立刻通報轄區警方到場協助，警方到場後，在少年同意下查看雙方對話內容，更加確認是假交友、真詐財的的詐騙手法，所以開始對少年進行勸說，不料少年卻執迷不悟。

後來警員突然靈機一動，與少年拍攝自拍合照，再請少年將照片傳給對方，果不其然，該名女網友見少年與警方的合照後，立刻惱羞成怒而露出馬腳，此時少年才醒悟，立刻將對方封鎖，也打消購買點數的念頭，守住自己的零用錢。

警方表示，各類型網路交友詐騙不勝枚舉，感謝超商店員的機警通報，才讓警方能夠順利及時攔阻。警方呼籲，民眾如果遇到可疑詐騙情事，除了自己多方面查證，家長亦可多留意家中少年使用手機情形，如有網路交友，被要求至超商購買遊戲點數等任何疑似是詐騙的資訊，都可以撥打110或165反詐騙專線詢問