日本頻頻宣布放寬出入境限制，台灣虎航也迎來8週年，配合解封的好消息，除了宣布日本、韓國、泰國等航線10月起將增班外，全航線一口氣增加到超過220個班次，更推出指定航班單程未稅88元起的歡慶解封價，鼓勵虎友們共同來搶頭香，再次享受自在旅行的快意。

歡慶8週年及放寬邊境喜上加喜，台灣虎航表示，10月指定航班有機會以單程未稅88元起的超殺價購買到，也同時推出全航線單程未稅888元起的慶生價，促銷時間為今日15：00起至2022年9月29日晚間23：59止，搭乘期間為2022年10月1日至2023年3月25日，此優惠價需同時購買來回。

2018年9月誕生的台灣虎航當家網紅虎將，短短數年間不僅紅遍海內外、圈粉無數，更結交了許多好朋友；自9月起就陸續受到各國好友捎來的生日祝福，更被邀請到東京、札幌、岡山、首爾等地，在當地好友的帶路下，走訪許多景點、嚐遍各種美食。集結了大家祝福的美好回憶更被拍攝成影片，透過虎將及其好友的視角，喚起民眾對出國的想念與渴望，並開始規劃屬於自己的旅程。

本次的8週年活動，台灣虎航也邀請宋政傑跨刀設計，為了呼應且期待能再次飛翔的喜悅，宋政傑設計了背著包包準備要大步出發的虎將遊歷各國，並也用其專長，特別設計了「虎友慶生大作戰」的特殊字體，用其獨有的字體氛圍，一齊期待能再次自由自在的旅行。

另外，為了邀請更多虎友來同樂，推出「虎友募集」活動，第一波為即日起至10月3日，只要追蹤台虎IG，留言想搭台灣虎航去哪個地方並標記朋友、轉發貼文，即有機會抽中台灣虎航不限航點來回機票、吉祥物伴手禮及台虎logo商品等豐富好禮。第二波為即日起至10月14日，使用台虎專屬音樂及 IG Sticker，拍攝專屬旅遊 IG Reels並分享，則短片內容有機會獲得評審團的青睞，第一名可獲得台灣虎航不限航點來回機票2張，「虎友募集」活動預計共將送出8張不限航點來回機票大獎。