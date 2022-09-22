盧姓男子去年12月侵入位在大同區、台北市議員陳炳甫服務處，行竊3000元，警方在萬華一間麻將館逮捕他到案，盧辯稱贓款用來還賭債，還因精神病服用藥物，希望能輕判，但法官認為，盧聲稱自己40年共犯69件，等於1年不到2件，得手後還打算搭車去雲林，代表思路清晰、犯案時辨識違法能力並沒有下降，依毀越窗戶竊盜罪累犯加重，判處有期徒刑8月，

58歲盧姓慣竊，去年12月20日凌晨3點半，爬上3樓的服務處，拆卸窗戶侵入屋內，行竊抽屜內的3000元，被捕後，盧矢口否認犯案，辯稱現場監視器拍到竊賊和他長得像，在醫院有就診紀錄且有服用精神病藥物。

法官根據檢警調查時的筆錄，他坦承為了要去賭博，萌生貪念而取財物，且案件起訴後，他改口說，前後共犯下69件，「為何毒品都可以交保，我卻不可以交保，希望法官可以斟酌讓我交保」。

盧警詢供稱離開案發現場後，先到萬華去還債，接著要搭乘火車到雲林工作。法官認為他要南下工作，不會服用精神疾病的藥物，盧聲稱受到藥物影響行竊，法官認為，他是怕受到刑罰制裁的推託之詞。加上盧男有多件竊盜前科，去年3月才出獄，以刑罰並未對盧男產生警惕作用，依累犯加重其刑，判處徒刑3月，可上訴。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★精神疾病請勿自行停藥，中時新聞網關心您！

衛福部24小時安心專線：0800-788-995