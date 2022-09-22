從去年9月起，高鐵、台鐵陸續接獲署名「唐澤貴洋」等人，在網路上留言將於雙鐵列車放置炸彈，後來類似恐嚇留言也出現在總統府、行政院、監察院等公務機關及台中捷運、高雄捷運等大眾運輸公司留言板，讓警方疲於奔命。經專案小組追查，確認嫌犯是24歲大陸籍張姓男子，發現他之前就曾經有恐嚇東海大學的前科，去年7月已離台，都是在境外利用跳板散布恐嚇言論。

警方追查發現，張嫌在境外利用跳板留言恐嚇。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方呼籲民眾如有收到類似恐嚇公眾內容之電子郵件時，切勿轉傳或於社群軟體上散布，並請立即報案。（刑事局提供）

去年案發後，刑事局與鐵路警察局、台北市、台中市、台南市、高雄市、調查局台中市調查處共組專案小組，追查這名署名「唐澤貴洋」的嫌犯在境外利用跳板上網散布相關恐嚇留言，企圖隱匿身分躲避查緝。但警方分析恐嚇留言發現多次出現「唐澤貴洋」、「本尊師」、「名偵探」等特殊用語，搜尋曾犯下恐嚇危安案的前科慣犯，鎖定張男涉案。

警方調查，張男在2018年至2021年間，曾來台在台中就讀私立大學，張男因追求同鄉的學妹被拒，2019年2月間先盜用其他人的學生信箱，寄多封電郵恐嚇學妹，內容包括「早就知道你在偷吃系學會會長男友，上課路上小心點」、「四人把你的手腳壓住，檢查分泌物和味道」等語。3月又在選課系統留言聲稱要在東海大學裝炸彈，學妹及校方報警提告，台北地檢署去年偵結，依恐嚇等罪起訴張男，張男隨即出境離台。

警方確認張男就是恐嚇犯嫌後，已透過兩岸科協請對岸偵處。