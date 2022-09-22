高雄勞工局勞檢處到場稽查。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

現場發現11項缺失。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

前鎮、小港區市議員參選人顏坤泉和三民區市議員參選人王文心及勞團前往市政府前召開記者會。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄小港區海光公司日前發生爐渣爆炸，引發火勢延燒導致一名越南籍勞工當場死亡，更疑似因此波及附近物流公司的倉庫廠房起火。工安意外後，今有市議員參選人到高市府抗議，質疑市府處理態度消極。勞工局則表示今日又再次前往，且是針對整個廠區稽查，共發現11項缺失，將重罰38萬元。

位在小港區的海光公司20日下午1時許發生爐渣爆炸案，不少附近民眾都聽到巨大爆炸聲，現場1輛怪手嚴重燒毀，怪手上的越南籍黃姓移工因逃生不及當場死亡。由於爆炸當下爐渣四射，隔街不到500公尺遠的物流公司倉庫也疑遭噴飛的爐渣引發火災，消防局火調科正調查釐清2起事故的關聯性。勞工局勞檢處人員赴現場調查，將追究雇主刑事責任，環保局也將依法開罰。

不過今前鎮、小港區市議員參選人顏坤泉和三民區市議員參選人王文心及勞團前往市政府前召開記者會，質疑市府處理態度消極，並要求徹查海光煉鋼廠本起工安意外，並公布勞檢報告。

高雄市勞工局則表示，除已勒令該作業現場停工外，原定今（22日）就要由副局長陳石圍率隊針對該公司所屬各廠區進行全面稽查，從嚴查處違規，總計共發現11項缺失，如起重機吊具沒有防滑舌片、高壓氣體操作閥沒有明顯標誌等，將依法裁罰38萬元，針對有立即發生感電、墜落危險之虞的作業場所，除開單也勒令停工。

勞工局長周登春強調，高溫廢棄爐渣處理，是煉鋼製程中主要的作業流程之一，雇主應依法落實預防水蒸汽爆炸的相關措施，然而，針對此類的關鍵危害，該公司依然因疏於預防而致災，顯見該公司屬於工安不良的高風險事業單位，勞工局透過強力勞檢，督促改善作業安全衛生設施，也呼籲業者能落實工安、痛定思痛，即刻建立有效的安全衛生系統管理制度，用最高的標準來落實各項製程安全。

勞檢處長郭清吉表示，鋼鐵業存在許多高風險作業，海光企業的稽查缺失包括墜落、吊掛危害以及高熱物灼燙傷等危害，業者應落實工作場所各項安全措施與防災機制，勞檢處後續不定期加強實施勞動檢查，以公權力強力監督業者。