中市林男去年11月在網路刊登徵人廣告，小美不疑有他當天搭高鐵到台中應徵，林簡介工作內容後，竟摻藥進麵及紅茶供她食用，小美吃後昏迷不醒，林趁機摸胸錄影，並傳恐嚇訊息及猥褻照給小美父母，指控遭小美騙走4萬5000元，要求處理。父母緊急南下與林見面，付錢救女，並報案。檢察官偵結、以加重強制猥褻等罪將林起訴。

起訴書指出，林男與綽號「阿國」男子去年11月23日透過網路臉書網站刊登徵人廣告，住基隆的小美看到後不疑有他，當晚就搭高鐵到台中，再轉搭計程車到約定地點與林見面，林將她帶到北區1處房間，介紹工作內容及薪資後，提供湯麵及紅茶讓她用餐，豈料，竟偷偷在餐點中摻入不明藥物。

小美食用後即陷入昏睡，林趁機摸胸，以手機錄下猥褻影片，隔天凌晨1時許傳送簡訊給小美父母，宣稱小美到台中偷騙走林及友人的錢共4萬5000元，已抓到人，請家屬聯繫他處理，否則他們會自己處理等語。

小美母親與林男以通訊軟體Line聯繫，沒想到，林傳竟回傳小美遭猥褻影像，小美父母立即籌錢，開車南下與林約見面，林帶兩人到小美所在房間，女兒仍昏睡不醒，兩人付錢救出人後，向中市警方報案。

林坦承犯案，但辯稱，不知小美昏睡是否是因他提供的餐點造成，至於會向家屬拿4萬5000元，是因小美向「阿國」騙錢。但林無法交代「阿國」姓名資料，與被害人雙方通話、簡訊截圖及猥褻照片等事證明確。

檢方依加重強制猥褻、妨害自由及恐嚇取財等罪嫌起訴林男，犯罪所得沒收。