愛彼表（Audemars Piguet）今年為了歡慶皇家橡樹Royal Oak系列腕表誕生50周年，推出多款皇家橡樹新款表，在材質、功能全面升級，不斷掀起話題，且製作《Royal Oak：顛覆傳統成規．締造時代傳奇》專書，記錄引領表壇半世紀的輝煌歷史。

愛彼表將陀飛輪功能裝進了37mm皇家橡樹腕表的表殼裡，掀起話題。（Audemars Piguet提供）

最近皇家橡樹腕表的熱門話題，更過於將陀飛輪功能裝進了37mm的表殼裡，再創品牌尺寸最小陀飛輪表的紀錄。早在今年4月，愛彼表突破技術上的困難將飛行陀飛輪機芯的厚度變薄，並裝進表徑只有39mm的經典Royal Oak皇家橡樹Jumbo腕表，才不到半年，愛彼表的研發技術更加精進，再推出尺寸僅37mm的陀飛輪腕表，讓人為之驚豔。

愛彼表皇家橡樹系列RD#3陀飛輪腕表，37mm，搭載50周年專屬自動盤和愛彼2968機芯。（Audemars Piguet提供）

這款37mm皇家橡樹陀飛輪腕表搭載了全新2968機芯，是愛彼表經過５年的研發，可將陀飛輪機芯的體積整個縮小、變薄，不僅可以裝進只37mm表穀，且機芯厚度僅有3.4mm，讓整只腕表看起來更加時尚優雅。

愛彼表推出首款以藍色陶瓷打造的Royal Oak皇家橡樹萬年曆腕表，41mm陶瓷表殼，厚度僅有9.5mm。（Audemars Piguet提供）

另外愛彼表也推出首款以藍色陶瓷打造的Royal Oak皇家橡樹萬年曆腕表，41mm表殼採用輕盈且耐磨防刮的陶瓷材質，厚度僅有9.5mm，搭配電光藍色「Grande Tapisserie」大型格紋表盤及小表盤，和諧一致的單色設計，充滿青春氣息。

愛彼表呼應綠色腕表的流行風潮，全新Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪GMT腕表，首度披上綠色新裝。（Audemars Piguet提供）

呼應綠色腕表的流行風潮，愛彼表推出一款全新Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪GMT腕表，首度披上綠色新裝，噴砂鈦金屬表殼搭配綠色陶瓷表圈、表冠，皆經手工霧面打磨與拋光倒角交錯處理，透過藍寶石水晶玻璃的表鏡與底蓋，皆可欣賞到如當代建築結構美學的機芯。