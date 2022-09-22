《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》歐洲大師夏季賽(European Masters Summer)經過激烈的8強賽後，晉級本週4強賽的隊伍分別有：異教徒TH(西班牙賽區)、LDLC戰隊(法國賽區)、DBS學院(法國賽區)以及GW戰隊(法國賽區)，4支晉級隊伍中，有3支來自法國賽區(LFL)，可以說是重演法國賽區(LFL)的季後賽。

4強賽採BO5(5局3勝制)，2場比賽分別安排在9/21(三)、9/22(四)的晚間11點(台灣時間)開打。本週四將由準決賽中唯一非LFL的隊伍－異教徒TH，對上LFL夏季最強的隊伍－LDLC，比賽精彩可期，切勿錯過，以下是相關分析：

9/22(四) 23:00，LDLC戰隊@異教徒TH，推薦：「異教徒TH＋2.5(局)」勝

先說LDLC，8強賽遭遇來自北歐賽區(NLC)的達斯提(DY)，結果並非如賽前眾人所預期由LDLC以壓倒性的實力擊敗DY，雖然比賽最終仍是LDLC勝利，但3：2的比數，也證明LDLC並非是無堅不摧的無敵艦隊。第1局，LDLC遭到DY上路Kerberos及打野Lyncas的猛攻，LDLC先吞1敗。第2局，LDLC藉著隊伍擅長的中(路)、(打)野合作，掌握全局比賽節奏，最後拿下勝利，扳回1局。第3局，LDLC下路被DY雙人組DenVoksne、Stend打穿，形成一路被破、三路皆破的劣勢，讓DY再拿下1局，比數來到1：2，DY率先搶到賽點。最後2局，LDLC的上路Ragner及打野Yike兩人挺身而出，穩定局勢，帶領隊伍穩紮穩打，最終幫助LDLC以3：2擊敗DY，晉級4強。

再說TH，8強賽遭遇來自德國賽區(PRM)的強隊UOL.SE戰隊(USE)，鏖戰5局，過程中雙方都有精彩的表現，最終由TH拿下比賽勝利。第1局，TH的雙核心－中路Zwyroo及下路Jackspektra兩人共拿下10個擊殺，幫助TH率先搶下1局。第2局，USE的上路Scarface、中路Ruby及打野Lurox合作無間，全局3人共打出14個擊殺及22個助攻，完美的團隊合作，將比數扳平為1：1。第3局，下路Jackspektra火力全開打出「5連殺」(Pentakill)，幫助TH再下一城，比數來到2：1，TH率先搶到賽點。第4局，USE的雙核心－中路Ruby及下路Shiganari兩人全局共打出12個擊殺並包辦全隊63.5%的輸出佔比，再次將比數扳平為2：2。決勝局，雙方激烈攻防，初期TH下路打出不小的優勢，不過隨後又被USE精彩的團戰表現給扳回，比賽進行至30分鐘，雙方仍難分軒輊，最終TH技高一籌，拿下決勝局，晉級4強。

本場比賽，LDLC是本屆賽事中最被看好能奪冠的隊伍，但從8強賽的表現來看，下路是他們比較弱勢的一路，相較之下，TH想要贏得比賽，或許不容易，但他們的下路近期狀態不錯，TH仍有相當高的機會，能從LDLC手中搶下1局的勝利，推薦可買TH受讓。