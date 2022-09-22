新北市長選舉激烈，民進黨候選人林佳龍昨(21日)在臉書透露，新北各大戰區的競選總部都在陸續成立中，他並和中和區的總督導、立法委員江永昌，以及新北市議員張志豪、張維倩、議員候選人張嘉玲一起擬定了9大政見，要「翻新中和」。

林佳龍強調，要用明確的政見來改善地方中央配合的效能，就像當台中市長、交通部長時一樣，透過前瞻基礎建設、五加二產業創新、社會福利措施等中央政策，來改善地方建設、提高生活品質，讓「新北大翻新」在中和落實。

至於林佳龍提出的翻新中和9大政見，分別如下：

1.開闢南勢角東西側聯外道路

2.中和交流道新增南北出匝道

3.整治中和大排中下游水環境

4.早日拆除捷運萬大線第一期施工圍籬

5.南勢角齊魯兵工廠土地改建成兒童公園

6.內外員山的交通聯外道路開闢

7.台64線增設中和段匝道

8.親水綠帶計畫

9.建置中和秀朗橋河濱極限運動場